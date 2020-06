SwimSwam Podcast: Ray Looze on What Makes a Perfect Breaststroke Looze talks about the ins and outs of learning how to coach breaststroke, what he looks for in potential recruits, and how to build up a great breaststroke

El argentino Guillermo Bertola recibe la sanción más dura por dopaje Por una transfusión de sangre no informada, el último subcampeón de aguas abiertas de Lima 2019 deberá devolver la medalla y no podrá competir hasta 2024

Ryan Murphy, Katie Hoff & Josh Davis on Champion’s Mojo Podcast Champion’s Mojo Podcast, a weekly podcast for the swimming community was recently nominated as a Top 5 Finalist for the 24th Annual Webby Awards…