Chad le Clos “In Italia Sono A Casa, Le Nuove Generazioni Sono Il Mio Stimolo”

TROFEO SETTECOLLI 2019

L’Italia, Roma, il Trofeo Settecolli.

Il campione olimpico sudafricano Chad le Clos si sente a casa nella piscina del Foro Italico.

Non solo perchè qui ha già gareggiato, ma soprattutto perchè l’Italia lo accoglie da sempre con affetto.

Abbiamo incontrato Le Clos durante la prima giornata del Settecolli e con la simpatia che lo contraddistingue, ci ha rilasciato un’intervista nella quale ci racconta della nuova generazione, della ISL e della sua squadra formata anche da italiani.

La Nuova Generazione

La nuova generazione di specialisti dello stile farfalla stimola molto Chad.

Afferma il campione sudafricano “Per me i ragazzi più giovani sono un continuo stimolo e motivazione a dare sempre il massimo”

Il Progetto ISL

Le Clos è molto entusiasta dell’inizio della stagione 2019 della International Swimming League.

“Grazie a Konstantin ora si ha un’opportunità in più per noi nuotatori. Si potranno scoprire nuovi talenti ed aiutare i nuotatori di tutto il mondo. Sono davvero orgoglioso di far parte di questo progetto”

Swimswam: Pensi che Energy Standard sia avvantaggiata come squadra? Vi allenate insieme tutto l’anno e siete già un team

Chad le Clos: Beh, noi ci alleniamo insieme per diversi mesi all’anno in Turchia, però le altre squadre sono davvero forti. Per noi sarà una grande sfida. Sarà bello gareggiare a Napoli, che amo molto come città. Vorrei tanto vincere lì e poi raggiungere la finale di Las Vegas!

Le Clos legato a Napoli, a Caserta ed ai componenti italiani del team Energy Standard. Tra loro sottolinea l’amicizia con Enzo Iodice, Stefano Nurra, Marco Cosso.

Un campione con il cuore in Italia!

