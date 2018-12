Chad Le Clos: Der Schwimmsport braucht Innovationen

Auch der Olympiasieger von 2012, Chad Le Clos, hat Stellung zu den geplanten Aktivitäten der ISL (International Swimming League) bezogen. Viele internationale Topschwimmer unterstützen die ISL, auch wenn die FINA nun eine hoch dotierte zusätzliche Wettkampfserie angekündigt hat.

Le Clos hat auf Facebook einen Brief veröffentlicht, in dem er schreibt, dass er bisher immer die FINA unterstützt hat, er habe an Weltmeisterschaften und World Cups teilgenommen und wisse aber auch, wie wichtig diese Events für seine Karriere waren. Aber wie viele andere Athleten sei er über seine Zukunft besorgt.

Aber der Schwimmsport sei nun an einem Punkt, an dem es um Innovationen gehen würde. Denn außerhalb von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften und vielleicht einigen guten regionalen oder nationalen Wettkämpfen, müssten neue Wettkampfformate kreiert werden, um neue Sponsoren zu gewinnen und eine Bühne für die mediale Aufmerksamkeit zu bekommen.

Aus diesem Grund wird er die ISL in 2019 unterstützen. Le Clos, der den Brief am 10.12. veröffentlicht hat, schreibt aber auch, dass er sich erst wieder nach den Kurzbahnweltmeisterschaften weitergehend äußern werde.