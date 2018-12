Campionati US-Madison Kennedy Nuota 24.87 Nei 50sl Senza Riscaldamento

Report di Nick Pecoraro e Coleman Hodges

CAMPIONATI INVERNALI NAZIONALI US 2018

Contemporaneamente ai nostri Campionati Assoluti Open, dall’altra parte dell’oceano si sono svolti i Campionati invernali USA in vasca lunga.

Tutti i risultati e gli approfondimenti sono nella pagina dedicata al seguente link:

50 METRI STILE LIBERO FEMMINILE – FINALE

2020 Trials olimpici Taglio: 25.99

Nonostante un avvio lento, Simone Manuel ha costruito il suo vantaggio sugli ultimi 25 metri di gara per vincere il titolo con il tempo di 24.39.

Il tempo è a soli due decimi dal suo migliore del 2018, realizzato ai Pan Pacifici (24.22).

Tocca per seconda la veterana Madison Kennedy con il tempo di 24.87.

Da segnalare che la Kennedy ha dichiarato di non essersi né riscaldata prima della gara né testamento di aver eseguito il classico scioglimento dopo le batterie preliminari.

In un’intervista ha dichiarato infatti di aver nuotato soltanto 100 metri durante quella giornata, 50 metri nei preliminari ed i 50 metri di gara delle finali.

“Penso di conoscermi abbastanza per capire se ho bisogno di riscaldarmi oppure no” ha dichiarato la Kennedy.

“Non avevo mangiato ed ho preferito concentrarmi su esercizi di respirazione e riscaldamento a secco. Avevo bisogno di questo per far salire l’adrenalina. Ci metto sei minuti per indossare il costume da gara e mi piace arrivare in chiamata concentrata. Oggi il mio cuore aveva bisogno di questo. Per me oggi ha funzionato. Questo non significa che potrebbe funzionare sempre, ma oggi è stato così. E’ così bello essere rilassati, non stressati, non sentire pressioni”.

Terzo gradino del podio per Anna Hopkin che con 24.93 conquista il bronzo.