Budapest Day1: Recap Live International Swimming League

Le quattro squadre del Gruppo B della International Swimming League si sono date appuntamento nella Duna Arena di Budapest.

Il terzo match è iniziato questo pomeriggio, alle ore 18:00.

Ricordiamo che nel format introdotto dalla ISL conta il posizionamento oltre il tempo realizzato.

Indicheremo comunque il tempo degli otto atleti impegnati in ogni gara.

CORSIE BUDAPEST DAY 1

SQUADRE GRUPPO B

Dopo la tappa di Dallas la scorsa settimana, si torna in Europa.

Iron, LA Current, New York Breakers e London Roar hanno già dichiarato quali saranno gli atleti impegnati.

SEGUITE CON NOI IL RECAP LIVE DELLA PRIMA GIORNATA

TABELLA TEMPI DI RIFERIMENTO

100 METRI FARFALLA DONNE

Subito vincenti i London Roar grazie ad Emma McKeon che nel secondo 50 spinge e va a toccare la piastra per prima in 55.39. London Roar che posizionano anche l’altra atleta al terzo posto, Marie Wattel (56.60) portandosi subito in testa alla classifica.

Secondi gli LA Current con Kendyl Stewart che tocca in 56.45

100 METRI FARFALLA UOMINI

1. Tom Shields – LA Current – 49.39

2. Kristof Milak – Iron – 50.28

3. Marius Kusch – New York Breakers – 50.49

4. Vini Lanza – London Roar – 50.60

5. Jack Conger – LA Current – 50.61

6. Szabasztian Szabo – Iron – 50.79

7. Michael Andrew – New York Breakers – 51.06

8. James Guy – London Roar – 51.08

LA Current schierano Jack Conger e Tom Shields, due esperti dello stile farfalla, mentre per i London Roar debutta nella ISL James Guy.

Tom Shields massacra la concorrenza e tocca per primo in 49.39, portando punti importanti agli LA Current.

Secondo Kristof Milak detentore del record del mondo in lunga sui 200 metri farfalla, che ferma il tempo in 50.28

50 METRI RANA DONNE

Alia Atkinson con 29.27 porta il primo punteggio pieno per la squadra di casa, gli Iron. Il tempo di 29.27 è il secondo tempo al mondo, rosicchiando quattro centesimi sul 29.31 nuotato la scorsa settimana a Dallas.

I New York Breakers conquistano un importante secondo posto con Breejia Larson che tocca per seconda con il tempo di 29.65. Jess Hansen per i Roar è terza con 29.92.

50 METRI RANA UOMINI

1. Adam Peaty – London Roar – 25.85

2. Vladimir Morozov – Iron – 26.03

3. Felipe Lima – LA Current – 26.16

4. Kirill Prigoda – London Roar – 26.24

5. Peter John Stevens – Iron – 26.46

6. Matt Grevers – LA Current – 26.70

7. Marco Koch – New York Breakers – 27.08

8. Brad Tandy – New York Breakers – 27.39

Entrano in vasca i mostri della rana veloce maschile.

L’atteso debutto nella ISL di Adam Peaty lo vede vincere i 50 metri rana, anche se nella prima vasca deve lottare contro Morozov.

Peaty chiude in 25.85, primo tempo al mondo in questa stagione. Vladimir Morozov degli Iron è secondo con 26.03. Felipe Lima chiude terzo con il tempo di 26.16.

I NY Breakers non schierano Michael Andrew in questa gara e finiscono al settimo ed ottavo posto, dovendo ora lottare per risalire la classifica.

400 METRI MISTI DONNE

1. Katinka Hosszu – Iron – 4:27.27

2. Bailey Andison – LA Current – 4:29.52

3. Mireia Belmonte – London Roar – 4:30.11

4. Zsuzsanna Jakabos – Iron – 4:30.55

5. Emily Overholt – New York Breakers – 4:31.74

6. Boglarka Kapas – London Roar – 4:35.21

7. Abbey Harkin – New York Breakers – 4:38.16

8. Katie McLaughlin – LA Current – 4:39.21

Gli Iron puntano in alto con la capitana Katinka Hosszu. La regina mondiale dei misti scende in acqua per fare la differenza nella tappa che si svolge davanti al loro pubblico.

La Hosszu conduce la gara con facilità, chiudendo prima in 4:27.27, anticipando di oltre due secondi Bailey Andison di LA Current.

Mireia Belmonte fa il suo debutto nella ISL e conquista il terzo posto con il tempo di 4:30.11.

400 METRI MISTI UOMINI

Andrew Seliskar conquista i 400 metri misti anche questa settimana, dopo aver dominato a Dallas sette giorni fa. Iron alla seconda e terza posizione grazie al 4:04.02 di David Verraszto e al 4:06.02 di Gunnar Bentz

STAFFETTA 4×100 METRI STILE LIBERO DONNE

1. London Roar 2 – 3:28.11

2. London Roar 1 – 3:28.39

3. New York Breakers 1 – 3:29.53

4. LA Current 1 – 3:29.85

5. Iron 1 – 3:32.56

6. LA Current 2 – 3:33.73

7. Iron 2 – 3:36.40

8. New York Breakers 2 -3:38.14

Le sorelle Campbell regalano una sfida 1/2 che raramente possiamo goderci. Bronte Campbell avvantaggiata dalla precedente frazione tocca per prima, ma Cate riesce non solo a recuperare lo svantaggio iniziale ma quasi a raggiungerla. Poco più di due decimi ed i Roar piazzano le due staffette al primo e secondo posto, volando nella classifica.

I New York Breakers chiudono terzi con 3:29.53

La classifica delle squadre rispetto alla tappa di Dallas riserva sorpassi e vantaggi messi in atto dalla squadra di casa, gli Iron.

200 METRI DORSO UOMINI

1. Ryan Murphy – LA Current – 1:49.40

2. Christian Diener – London Roar – 1:50.53

3. Markus Thormeyer – New York Breakers – 1:51.57

4. Adam Telegdy – Iron – 1:51.93

5. Robert Glinta – Iron – 1:52.66

6. Tom Shields – LA Current – 1:52.77

7. Grigory Tarasevich – New York Breakers – 1:54.33

8. Peter Bernek – London Roar – 1:54.95

Ryan Murphy ancora vincente come lo scorso fine settimana, tagliando 47 centesimi al tempo nuotato a Dallas. Murphy è l’unico a chiudere sotto il minuto e 50 secondi. Christian Diener dei London Roar è secondo con 1:50.53.

200 METRI DORSO DONNE

Minna Atherton (LON) – 1:59.48 Katinka Hosszu (IRO) – 2:02.09 Amy Bilquist (LAC) – 2:02.78 Sydney Pickrem (LON) – 2:05.77 Ali DeLoof (NYB) – 2:05.82 Katalin Burian (IRO) – 2:06.26 Gabby DeLoof (NYB) – 2:06.73 Kendyl Stewart (LAC) – 2:08.30

La gara si svolge attraverso la sfida tra Minna Atherton e Katinka Hosszu. La Atherton si pone subito in vantaggio, ma la Hosszu cerca in tutti i modi di andare a riprenderla.

Impresa ardua, poiché Minna Atherton, stampa il suo personale e chiude prima in 1:59.48.

La Iron Lady per eccellenza perde terreno negli ultimi metri ed è seconda con 2:02.09

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

La gara veloce dello stile libero vede un parterre d’eccezione ai blocchi di partenza.

Vladimir Morozov prosegue la sua ascesa e tocca la piastra per primo con il tempo di 20.68.

50 METRI STILE LIBERO DONNE

Spettacolo Kromowidjojo. Dopo aver conquistato la vittoria nella Skin race nella tappa di Dallas, chiude per prima, ponendo la mano avanti all’australiana Cate Campbell.

STAFFETTA 4×100M MISTI UOMINI

200 METRI STILE LIBERO DONNE

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

50 METRI DORSO DONNE

50 METRI DORSO UOMINI

200 METRI RANA DONNE

200 METRI RANA UOMINI

STAFFETTA 4X100M STILE LIBERO UOMINI