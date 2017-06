Backstroke Swimmers Ke Liye Power Workout Bonus Ke Sath- Hindi

Hello Readers, Kaise Hai Aap Log, Thank You Aap Log Ke Support Ke Liye. Aapke Comments Hme Roj Milte Hai, Aur Ham Apna Best Kar Rhe Hai Taki Aaptak Roj Article Pahuchaya Ja Ske. Aaj Ka Workout Swimmers Ke Endurance Ko Build Up Karne Ke Liye Hai, Ye Workout Sirf Beginners, Intermediate Or Master Level Ke Swimmers Ke Liye Hai. Facebook Par Swimswamhindi Ko Jarur Like Kare. Iske Sath Hi Sath Aab Aap Swimswam Hindi Ke Youtube Channel Par Hindi Me Techniques Or Drills Or Bhi Bahut Kuch Aab Smjh Skenge To Aaj Hi Youtube Par Swimswam Hindi Channel Ko Subscribe Kriye.

Swim Workout Description:

Backstoke Re Related Kafi Message Mujhe Mile To Aaj Ka Workout Backstroke Swimmers Ke Liye Hai, Aur Last Me Maine Ek Bonus Tips Di Hai Jisse Aap Apne Backstroke Ke Frequency Bdha Skte Hai, To Chaliye Shuru Karte Hai:-

Category Description Intervals Warm-Up 300 40% Speed Ke Sath Warmup Warm-Up 8 X 100m Backstroke 50% Speed Se Shuru Kriye Or Har 100m Ke Baad 5% Effort Increase Kriye. Phle 2 Me 25 Sec Ka Rest

Alge 2 Me Sec Ka Rest

15 Sec Ka Rest Agle 2 Me

10 Sec Ka Rest Last 2 Me Main Set 3 X (4 X 100)M(4*100 Ka 3 Round)

#1: 25 Koi Bhi Stroke, 75 Backstroke;

#2: 50 #1 Wala Stroke, 50 Backstroke;

#3: 75 #1 Wala Stroke, 25 Backstroke

#4: 100 80% Speed Ke Sath #1 Wala Stroke.

30 Har 100 Ke Baad 30 Sec Ka Rest Aur 1 Min Ka Rest Har Round Baad Bonus Set 3 X (3 X 50) {3*50m Ka 3 Round}

#1: 25 Backstroke /25 Koi Bhi Stroke;

#2: 25 Koi Bhi Stroke/25 Backstroke;

#3: 50 Backstoke Fast. 20 Sec Ka Rest Warm-Down 150 Easy

Bonus Tips:-

Backstroke Spin Drill:- Kafi Sare Swimmers Ne Mujhse Pucha Ki Backstroke Krte Wakt Frequency Kaise Bdhegi To Aaj Mai Usi Ko Btane Chal Rha Hu Aur Mujhe 100% Yakin Hai Agar Aap Isko Sahi Trike Se Krte Hai To Apko Improvment Jrur Milega:-

Aap Backstroke Spin Drill Ko Week Ke Last Din Kriye Or Is Drill Ko Karte Wakt Khas Dhyan Rkhiye Ki Aapne Fins Phna Ho Kyuki Agar Aap Fins Nahi Phnege To Apke Shoulders Par Jyada Pressure Pdega Joki Galat Hai Isliye Finis Ko Jrur Phne Or Isko Sir 15m Tak Hi Kre Or Uske Baad 10m Full Body Relax Swim Kre, Aur Is Trah Total 4 Set Kre. Isse Jyada Krne Ki Jrurat Hai Hai.

Aap Hmare Experts Se Bhi Apni Baate Kah Kar Uska Solution Paa Skte Hai Iske Liye Aapko Apni Problem Hmare Facebook Page Swimswamhindi Ko Like Karna Hoga Or Waha Par Direct Apne Question Puchna Hoga Yaa Aap Yaha Article Ke Niche Bhi Comment Kar Ke Apni Problem Hmare Experts Se Share Kar Skte Hai.

