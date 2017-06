High School Swimmers Ke Liye IM Workout

Is Workout Ka Ability Level High School Swimmers Ka Hai, Ye Workout Short Course Pool Ke Liye Design Kiya Gya Hai, Average Is Workout Ko Karne Me 120min Lagte Hai Or Is Workout Ki Total Distance 4500m Hai.

Aaj Ka Workout IM Swimming Ka Hai Is Workout Ka Level High School Swimmers Ke Level Ka Hai, Aur Abse Week Me Hamari Team Aaptak Naye Naye Workout Aap Tak Pahuchate Rhengi, Jisme Beginner Level Se Lekar Senior Level Tak Ke Sare Workout Ko Publish Kiya Jayega Or Agar Aapko Aur Workout Chahiye To Niche Comment Box Me Comment Kar De Aur Facebook Par Swimswamhindi Ko Jarur Like Kare.

Aap Hmare Experts Se Bhi Apni Baate Kah Kar Uska Solution Paa Skte Hai Iske Liye Aapko Apni Problem Hmare Facebook Page Swimswamhindi Ko Like Karna Hoga Or Waha Par Direct Apne Question Puchna Hoga Yaa Aap Yaha Article Ke Niche Bhi Comment Kar Ke Apni Problem Hmare Experts Se Share Kar Skte Hai.

Set Description Intervals Warm-Up 1000m Swim Kick Pull Drill Swim Karna Hai -Shurwat Easy Krte Hue Dhire Dhire Strong Pull Kriye, Butterfly Me Sirf Butterfly Ki Drill Or Kick Ko Strong Krna Hai Aur Full Swim Easy Krna Hai. Pre-Set 75s (Fl,Fl,Fl/Fl,Fl,Ba/Fl,Ba,Ba/Ba,Ba,Ba/Ba,Ba,Br/Ba,Br,Br/Br,Br,Br/Br,Br,Fr/Br,Fr,Fr/Fr,Fr,Fr/Fr,Fr,Fl/Fr,Fl,Fl/Fl,Fl,Fl)

(Fl- Butterfly, Ba- Backstroke, Br- Breaststroke, Fr- Freestyle) 125m Easy Swim Karna Hai



4X200 IM Sprint 1,3,5,7 -Kosis Kariye Ki Sare 75 1-1minute Me Complete Ho Aur Ha 15 Second Se Jyada Ka Rest Nahi Lena Hai Har Set Ke Baad.



-Ke Baad Koi Interval Nahi



-15 Se 20 Second Ka Rest Other Pull 200 IM



Kick HARD 200 IM



Drill 200 IM -15 Second Ka Rest -15 Second Ka Rest -15 Second Ka Rest Main Set 5X150

-Butterfly (100m Tak Normal Stroke Ke Sath Fly Krna Hai Aur Last 50 Single Arm Ke Sath)

-Backstroke

-Breaststroke

-Free Style

-100 Easy Swim Kisi Bhi Stroke Ke Sath









1X200 Start Ke Sath IM – 2:20 Me Complete Karna Hai -2:15 Me Compete Karna Hai

-2:30 Me Complete Karna Hai

-2:00 Me Complete Karna Hai













Koi Rest Nahi

(Technique Aur Turns Par Focus Krna Hai)

“Aur Apne Best Time Se 15 Sec Tak Slow Kar Skte Hai” Warm-Down 350 Super Easy Stroke Ke Sath Sare Stroke Easy Karna Hai

Thank You Readers, Asha Karta Hu Ki Aapko Workouts Ache Lag Rhe Honge Agar Aapko Kisi Particular Technique Ke Liye Workout Chahiye To Aap Comment Me Jarur Likh Kar Btaye.

More Workout On Swimswam Hindi:-

Facebook Par Swimswamhindi Ko Jarur Like Kare.