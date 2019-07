Aurélie Muller décroche l’argent du 5km en eau libre

CHAMPIONNATS DU MONDE 2019 – EAU LIBRE

13-19 juillet, 2019

Yeosu Expo Ocean Park, Corée du Sud

Resultats

Quelques jours après sa déception sur 10 km, Aurelie Muller, qui n’ira pas aux JO de Tokyo, s’est offert une place de vice championne du monde sur 5 km en eau libre en Corée du Sud.

La Française remporte ainsi sa 6e récompense en Championnats du monde. Une médaille qui fait du bien, mais qui ne suffit pas à oublier les désillusions du 10 km. « C’est dur parce que je fais une super course, je suis deuxième et je me demande pourquoi je n’ai pas réussi à faire ça dimanche ? » a déclaré Aurélie Muller après la course dans les propos rapportés par la FFN.

C’est la Brésilienne Ana Marcela Cunha, médaillée de bronze à Budapest en 2017, qui a remporté la course en 57.56.0, à 1 seconde d’Aurelie Muller. La 3 e place n’a pas pu être départagée entre l’Americaine Hannah Moore et l’Allemande Leonie Beck, et les deux nageuses ont toutes les deux remporté le bronze en 57.58.0. L’Italienne Rachele Bruni, médaillée de bronze sur 10km dimanche, a terminé 5e.

Lara Grangeon, qui s’est qualifié pour les JO 2020 dimanche sur 10km, catégorie reine de l’eau libre puisque seule discipline olympique, grâce à sa 4e place, termine la course 9e. La Française s’est dit un peu frustrée sur la fin de course, mais satisfaite d’avoir rempli son objectif principal : la qualification aux Jeux olympiques.

RESULTATS 5 KM DAMES EN EAU LIBRE (TOP 10)