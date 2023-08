2023 U.S. Summer Junior Nationals: Day 3 Prelims Live Recap

2023 Summer Junior National Championships

Day 3

We’ve come to Day 3 of Summer Junior Nationals, where we’ll have heats of 400 free, 100 fly, and 200 back. Long Island Aquatic Club’s Cavan Gormsen is top seed in the 400 free (4:08.12) but Carmel Swim Club’s Lynsey Bowen, who won the 800 free on Monday, will be looking for a distance sweep. Similarly, in the boys’ meet, The Swim Team’s Isaac Fleig will hope to upset top-seeded Aaron Shackell of Carmel (3:49.19), after having won the 1500 free on Monday. Sean Green of LIAC could be a spoiler, after his 400 IM victory on Tuesday.

In the 100 fly, Carmel’s Alex Shackell (57.59) comes in with the top seed time, a full second faster than Bailey Hartman from Crow Canyon. LIAC’s Tess Howley, who won the 200 fly on Monday, is also a threat. Howley is the #2 seed in the 200 back, behind Scottsdale Aquatic Club’s Ella Cosgrove (2:10.10). SwimMAC Carolina’s Caleb Maldari (1:57.86) leads the entrants in the boys’ 200 back.

WEDNESDAY MORNING HEAT SHEETS

Girls’ 400 Meter Freestyle – Prelims

Jr World: 3:56.08 – Summer McIntosh (2023)

Meet: 4:07.26 – G Ryan (2012)

Girls’ 13-14 NAG: 4:07.15 – Sippy Woodhead (1978)

Girls’ 15-16 NAG: 3:59.82 – Katie Ledecky (2013)

Girls’ 17-18 NAG: 3:58.37 – Katie Ledecky (2014)

2024 U.S. Olympic Trials: 4:15.49

Boys’ 400 Meter Freestyle – Prelims

Jr World: 3:44.60 – Mack Horton (2014)

Meet: 3:50.82 – Norvin Clontz (2022)

Boys’ 13-14 NAG: 3:53.19 – Luka Mijatovic (2023)

Boys’ 15-16 NAG: 3:50.68 – Larsen Jensen (2002)

Boys’ 17-18 NAG: 3:46.08 – Larsen Jensen (2004)

2024 U.S. Olympic Trials: 3:55.59

Girls’ 100 Meter Butterfly – Prelims

Jr World: 56.43 – Claire Curzan (2021)

Meet: 58.33 – Alex Shackell (2022)

(2022) Girls’ 13-14 NAG: 58.61 – Claire Curzan (2019)

Girls’ 15-16 NAG: 56.20 – Claire Curzan (2021)

Girls’ 17-18 NAG: 55.66 – Torri Huske (2021)

2024 U.S. Olympic Trials: 1:00.19

Boys’ 100 Meter Butterfly – Prelims

Jr World: 50.62 – Kristof Milak (2017)

Meet: 51.88 – Andrei Minakov (2018)

Boys’ 13-14 NAG: 53.27 – Thomas Heilman (2021)

Boys’ 15-16 NAG: 51.19 – Thomas Heilman (2023)

Boys’ 17-18 NAG: 51.10 – Michael Phelps (2003)

2024 U.S. Olympic Trials: 53.59

Girls’ 200 Meter Backstroke – Prelims

Jr World: 2:03.35 – Regan Smith (2019)

Meet: 2:09.04 – Kylie Stewart (2013)

Girls’ 13-14 NAG: 2:09.16 – Missy Franklin (2009)

Girls’ 15-16 NAG: 2:05.10 – Missy Franklin (2011)

Girls’ 17-18 NAG: 2:03.35 – Regan Smith (2019)

2024 U.S. Olympic Trials: 2:13.59

Boys’ 200 Meter Backstroke – Prelims

Jr World: 1:55.14 – Kliment Kolesnikov (2017)

Meet: 1:58.42 – Josh Zuchowski (2022)

Boys’ 13-14 NAG: 2:00.28 – Keaton Jones (2019)

Boys’ 15-16 NAG: 1:57.03 – Aaron Peirsol (2000)

Boys’ 17-18 NAG: 1:55.15 – Aaron Peirsol (2002)

2024 U.S. Olympic Trials: 2:01.69

