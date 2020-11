2020 U.S. Open I Risultati Della 3° Sessione Di Tutte Le Location

2020 U.S. OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Gli U.S. Open 2020 avranno un aspetto un po’ diverso rispetto agli anni precedenti. A causa delle restrizioni in corso anche in America, l’evento sarà diviso in 9 incontri in 9 diverse località.

Ogni località seguirà lo stesso format, con una sessione il giovedì sera, una il venerdì mattina, una il venerdì sera e una il sabato mattina.

VENERDI’ 13 NOVEMBRE

La terza sessione di questo programma ha visto gli atleti nuotare:

400 misti

100 farfalla

200 stile libero

100 rana

100 dorso

Di seguito sono riportati i migliori 8 atleti delle 9 località combinate, insieme ai link ai risultati completi di ogni località degli U.S. Open 2020.

La prestazione che si è distinta dalle altre è sicuramente il 100 farfalla di Claire Curzan, 16 anni che ha segnato la 3° prestazione all time americana. Leggi qui il nostro approfondimento.

RISULTATI FEMMINILI U.S. OPEN 2020

400 MISTI

American record: 4:31.12 6/29/2008 Katie Hoff

U.S. Open record: 4:31.07 6/19/2015 Katinka Hosszu

U.S. Open Meet record: 4:37.34 12/6/2019 Melanie Margalis

U.S. Olympic Trial Cut: 4:51.79

Top 8 combined:

Emma Weyant, SYS – 4:40.84 Ally McHugh, WI – 4:43.00 Evie Pfeifer, TEX – 4:45.14 Grace Sheble, NOVA – 4:45.23 Samantha Tadder, TIDE – 4:45.71 Reka Gyorgy, VT – 4:46.14 Mariah Denigan, LAK – 4:46.57 Zoe Dixon, NOVA – 4:46.59

100 FARFALLA

American record: 55.98 7/29/2012 Dana Vollmer

U.S. Open record: 56.38 1/15/2016 Sarah Sjostrom

U.S. Open Meet record: 57.48 12/6/2019 Torri Huske

U.S. Olympic Trial Cut: 1:00.69

Top 8 combined:

Claire Curzan, TAC – 56.61 Record U.S Open Meet Torri Huske, AAC – 57.36 Kate Douglass, UVA – 57.43 Maggie MacNeil, UM – 57.75 Regan Smith, RIPT – 58.09 Farida Osman, PRVT – 58.39 Olivia Bray, TEX – 58.95 Kylee Alons, NCSU – 59.52

200 STILE LIBERO

American record: 1:53.61 7/31/2012 Allison Schmitt

U.S. Open record: 1:54.40 6/25/2012 Allison Schmitt

U.S. Open Meet record: 1:56.24 12/6/2019 Katie G Ledecky

U.S. Olympic Trials cut: 2:01.69

Top 8 combined:

Paige Madden, UVA – 1:57.64 Madisyn Cox, TXLA – 1:58.97 Joanna Evans, TXLA – 1:59.26 Kelly Pash, TEX – 1:59.58 Bella Sims, SAND – 1:59.93 Mallory Comerford, CARD – 2:00.34 Justina Kozan, MVN – 2:00.58 Kayla Wilson, TIDE – 2:00.60

100 RANA

American record: 1:04.13 7/25/2017 Lilly King

U.S. Open record: 1:04.45 8/7/2009 Jessica Hardy

U.S. Open Meet record: 1:04.45 8/7/2009 Jessica Hardy

U.S. Olympic Trials cut: 1:10.99

Top 8 combined:

Anna Elendt, TEX – 1:07.50 Lydia Jacoby, STSC – 1:07.57 Rachel Bernhardt, GAME – 1:07.67 Micah Sumrall, GAME – 1:08.13 Ema Rajic, ALTO – 1:08.18 Kaitlyn Dobler, OCST – 1:08.77 Emma Weber, TOPS – 1:08.83 Jaycee Yegher, UNAT – 1:09.12

100 DORSO

Top 8 combined:

RISULTATI MASCHILI U.S. OPEN 2020

400 MISTI

American record: 4:03.84 8/10/2008 Michael Phelps

U.S. Open record: 4:05.25 6/29/2008 Michael Phelps

U.S. Open Meet record: 4:11.11 8/1/2013 Sebastien Rousseau

U.S. Olympic Trials cut: 4:25.99

Top 8 combined:

Carson Foster, TEX – 4:16.51 Bobby Finke, FLOR – 4:18.08 Jake Foster, TEX – 4:19.44 Kevin Vargas, FLOR – 4:21.03 Jay Litherland, DYNA – 4:22.05 Kyle Ponsler, FAST – 4:23.83 Keaton Jones, NEP – 4:24.89 Mikey Calvillo, ISC – 4:25.06

100 FARFALLA

American record: 49.50 7/26/2019 Caeleb Dressel

U.S. Open record: 50.22 7/9/2009 Michael Phelps

U.S. Open Meet record: 51.65 8/1/2013 Tom Shields

U.S. Olympic Trials cut: 54.19

Top 8 combined:

Luis Martinez, UNAT – 51.50 Miles Smachlo, CW – 52.54 Zach Harting, CARD – 52.62 Kayky Marquart Mota, UN – 52.73 Justin Wright, NCAC – 52.92 Youssef Ramadan, VT – 52.99 Ryan Held, NYAC – 53.08 Ryan Coetzee, TNAQ – 53.10

200 STILE LIBERO

American record: 1:42.96 8/12/2008 Michael Phelps

U.S. Open record: 1:42.96 8/12/2008 Michael Phelps

U.S. Open Meet record: 1:45.92 12/6/2019 Townley Haas

U.S. Olympic Trials cut: 1:50.79

Top 8 combined:

Kieran Smith, FLOR – 1:47.29 Kevin Callan, UN – 1:47.38 Alexei Sancov, USC – 1:48.46 Marwan El Kamash, ISC – 1:48.59 Jeff Newkirk, TXLA – 1:48.72 Jorge Iga, FORD / Jake Mitchell, MICH – 1:49.65 (tie) –– Robert Freeman, FLOR – 1:49.66

100 RANA

American record: 58.64 7/23/2017 Kevin Cordes

U.S. Open record: 58.74 6/30/2017 Kevin Cordes/Jaoa Gomes

U.S. Open Meet record: 59.28 12/6/2019 Andrew Wilson

U.S. Olympic Trials cut: 1:03.29

Top 8 combined:

Andrew Wilson, ABSC – 59.58 Cody Miller, SAND – 59.65 Alex Evdokimov, PRVT – 1:00.47 Evgenii Somov, UL – 1:00.60 Jorge Murillo, TAC – 1:00.85 Benjamin Cono, GAME – 1:00.90 Michael Houlie, UN –1:01.24 Josh Matheny, PEAQ – 1:01.26

100 DORSO

American record: 51.85 8/13/2016 Ryan Murphy

U.S. Open record: 51.94 7/8/2009 Aaron Peirsol

U.S. Open Meet record: 52.51 8/7/2009 Nick Thoman

U.S. Olympic Trials cut: 56.59

Top 8 combined:

Jack Aikins, SA – 54.59 William Grant, VS – 54.69 Gabriel Fantoni, ISC – 54.96 Cameron Tysoe, WA – 55.21 Wyatt Davis, UN – 55.37 Daniel Diehl, UN – 55.46 Nick Simons, LOSC – 55.51 Ziyad Saleem, SSTY – 55.54

