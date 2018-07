Suspension de 14 mois pour Ryan Lochte pour violation des règles anti-dopage

L’Agence américaine antidopage (USADA) a annoncé aujourd’hui que le nageur Ryan Lochte, six-fois champion olympique et 16-fois champion du monde, a reçu une suspension de 14 mois pour avoir violé les règles anti-dopage. Dans sa communication, l’USADA a précisé : « Le 24 mai 2018, [Ryan] Lochte a publié une image sur les réseaux sociaux de lui en train de recevoir une perfusion. L’enquête de l’Usada, à laquelle Lochte a pleinement coopéré, a révélé que Lochte a reçu une perfusion intraveineuse de substances autorisées à une clinique dans un volume de plus que 100 ml sur une période de 12 heures sans exemption thérapeutique. »

L’image que le nageur avait postée, et plus tard enlevée, est ici :

This is the photo that got Ryan Lochte banned 14 months. pic.twitter.com/1CljxSFlzy

— Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 23, 2018