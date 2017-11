Sarah Köhler schwimmt Deutschen Kurzbahnrekord über 1500 m Freistil

1. Meeuw-Cup 2017

24.11.2017 bis 26.11.2017

Hallenbad Kleinfeldchen Wiesbaden

25 m Bahn

Veranstalter: SC Wiesbaden 1911 e.V. / Ausrichter: SC Wiesbaden 1911 e.V.

Sarah Köhler gelang es direkt am ersten Wettkampftag, am Freitag, einen neuen deutschen Rekord über 1500 m Freistil in 15:39,74 Minuten aufzustellen. Damit verbesserte sie den 35 Jahre alten Rekord von Petra Schneider, der am 10.01.1982 aufgestellt wurde, von 15:43,31 Minuten.

Neben Sarah Köhler sind mit Marco Koch, Philip Heintz und Jenny Mensing noch weitere deutsche Topschwimmer beim Meeuw Cup am Start.