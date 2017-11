SC Wiesbaden stellt neuen Europarekord auf, 100 x 25m Freistilstaffel

1. Meeuw-Cup 2017

24.11.2017 bis 26.11.2017

Hallenbad Kleinfeldchen Wiesbaden

25 m Bahn

Veranstalter: SC Wiesbaden 1911 e.V. / Ausrichter: SC Wiesbaden 1911 e.V.

Sarah Köhler gelang es direkt am ersten Wettkampftag, am Freitag, einen neuen deutschen Rekord über 1500 m Freistil in 15:39,74 Minuten aufzustellen.

Einen Staffeleuroparekord stellte dann die 100 x 25 m Freistil-Massenstaffel des SC Wiesbaden 1911 e.V. am Samstag auf. Den vorherigen Rekord hatte am 13.12.1992 die Staffel des schwedischen Schwimmclubs Kristianstads SLS aufgestellt. In 22:01,35 Minuten verbesserte der SC Wiesbaden die alte Rekordzeit von 30:00,09 Minuten klar – die Wiesbadener liegen nur 40 Sekunden über dem aktuellen Weltrekord.

In der Staffel starteten Frauen und Männer aller Altersklassen des SC Wiesbaden. Kein Schwimmer durfte mehrfach starten.

Neben Sarah Köhler sind mit Marco Koch, Philip Heintz und Jenny Mensing noch weitere deutsche Topschwimmer beim Meeuw Cup am Start.

