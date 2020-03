Pro Swim Des Moines: In Gara Dressel, Lochte, Smith, Ledecky

PRO SWIM SERIES 2020 – DES MOINES

4-7 Marzo 2020

Des Moines, Iowa

Vasca Lunga 50 metri

La terza tappa della Pro Swim Series si terrà questa settimana a Des Moines, Iowa.

Pubblicate le liste di iscrizione, il primo nome da rilevare è Caeleb Dressel.

La star americana è iscritta ad otto gare:

50 stile libero

100m stile libero

200 metri stile libero

100 metri farfalla

200 metri farfalla

100 metri dorso

100m rana

200 metri misti.

Dressel è il detentore del Record Americano nella versione in yard dei 200 misti ed è stato anche detentore dello stesso primati nei 100 metri rana.

Il suo personale nei 200 metri misti è di 1:59.97, nuotato agli U.S. Open di dicembre.

Per quanto riguarda i 200 metri farfalla, raramente si è visto Dressel in questa gara in vasca lunga. L’anno scorso ha nuotato il suo primato personale di 1:56.29 ella sua vita.

Rivedremo in vasca anche il veterano Ryan Lochte.

Lochte non risulta iscritto nei 200 metri dorso, gara in cui è medaglia olimpica. Si presenterà in 6 gare:

100 stile libero

200 stile libero

400 stile libero

100 dorso

200 misti

400 misti

Per quanto riguarda le donne, la campionessa del mondo in carica Simone Manuel è iscritta alle sue tradizionali gare: 50/100/200 metri stile libero, 100 farfalla, 100 metri dorso.

La detentrice del record del mondo Regan Smith ritorna anche in questa tappa dopo aver partecipato con successo alla Pro Swim di Knoxville.

Oltre i 100 e 200 metri dorso, la Smith è iscritta anche nei 100 stile libero, 100/200 metri farfalla, 200 metri misti.

Prima gara del 2020 per Katie Ledecky.

La Ledecky porta in programma le sue distanze (800-1500 stile libero) insieme ai 200 metri stile libero.