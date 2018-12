Predicciones mundial Hangzhou: ¿podrá Dressel con Morozov y Le Clos?

Start Lists for SC Worlds Released; Hosszu Entered in 8 Events It’s not quite the 12 events that she entered (11 of which she swam) in Windsor, but Hosszu is working her way back to the monster schedules that we’re used to from her.

United States Enters Just 1 Man, Michael Andrew, into 100 IM The defending World Champion in the 100 IM, Michael Andrew, will be the only American representative in the event.

Federica Pellegrini Enters 200 Free at Short Course Worlds 2018 SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS December 11-16, 2018 Hangzhou, China Event Schedule Start Lists One of the biggest will-she, won’t-she…

Mondiali In Vasca Corta Di Hangzhou: Ecco La Start List Ufficiale CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA CORTA FINA 2018 11/16 Dicembre 2018 Hangzhou (Cina) Swimswam Italia Guida Sito web dell’evento Programma Gare…

USA Swimming Short Course World Championships Team Captains Named USA Swimming announced team captains for the 2018 Short Course World Championships in Hangzhou, China. The squad has 5 captains, 3 females and 2 males. Matt Grevers is the most senior of the captains with two Olympic Games under his belt and 6 Olympic medals won.

Vlad Morozov Won’t Swim 100 IM at Short Course World Championships The Russian star swam two World Record times in the 100 IM at this year’s World Cup Series and didn’t lose the race once; but he won’t swim the event at Short Course Worlds.

Predicciones mundial Hangzhou: las favoritas para las medallas Katinka Hosszu afronta de nuevo un programa monstruoso en un mundial de piscina corta, está inscrita en 8 pruebas. También aspiran a ser multimedallistas las americanas Kelsi Dahlia y Kathleen Baker, además de la holandesa Kromowidjojo y la revelación del año, la china de 16 años Jianjiahe Wang.