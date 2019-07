Mondiali FINA Gwangju: I Veri Appassionati Nel Silenzio Della Notte

CAMPIONATI MONDIALI FINA 2019 – GWANGJU

Sono iniziati i Mondiali FINA 2019 di Gwangju.

All’interno della categoria “Italia” troverete la pagina interamente dedicata all’evento, dove inseriremo tutte le anteprime, i Recap completi e gli approfondimenti.

Sono le 2:30 della notte tra Sabato 13 e Domenica 14 Luglio.

Il silenzio ovattato è rotto dalla luce della TV accesa e del commento tenuto a volume 3. Un volume inconsueto, ma non voglio rischiare di svegliare nessuno, compreso il gatto raggomitolato sul divano.

E’ sabato ed oggi pomeriggio come tradizione vuole, ho attaccato il tricolore al balcone.

Da queste parti si fa così quando “gioca l’Italia”. Quando gioca appunto. A calcio.

Il nuoto non è un gioco. Non si gioca, si vive.

Si vive anche se diventa difficile da spiegare perchè imposti la sveglia all’una di notte, perchè vai a dormire alle 4 ed alle 7:30 sei di nuovo in piedi.

Si fanno le prove generali per Tokyo, per le Olimpiadi, per l’unico evento che una volta ogni 4 anni mostra al mondo sport ed atleti diversi da quelli che abitualmente troviamo sulle prime pagine dei giornali.

Sono sola a guardare la 10 km femminile, ma non mi sento sola. So che sparsi per l’Italia, per il mondo, ci sono altre mille, cento mila me che in angoli e fusi orari diversi stanno guardando le stesse immagini.

E’ come averli tutti qua, mentre scrivo il report.

Fuori da questa stanza e da questa casa c’è il sabato sera delle persone normali. Di chi alle 2 di notte torna a casa dopo una serata. La strada è deserta ed il caldo non si attenua nonostante la notte.

Noi appassionati di nuoto siamo gente strana. Siamo quelli che per i prossimi 15 giorni dormiranno poco e male, quelli che nessun altro comprende e quelli a cui va bene che sia così.

Partono le notti mondiali.

Non siete soli.