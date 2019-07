Mondiale Gwangju: Rachele Bruni Bronzo Nella 10 km Femminile

Iniziati i Mondiali FINA di Gwangju

All’interno della categoria “Italia” troverete la pagina interamente dedicata all’evento, dove inseriremo tutte le anteprime, i Recap completi e gli approfondimenti.

Dopo la 5 km maschile di ieri, nella mattina coreana, notte italiana, si va in acqua con la 10 km femminile.

La gara è molto importante al di là delle medaglie poiché le prime dieci si qualificano direttamente alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno.

Il Regolamento prevede che se due atlete di una sola nazionale oggi si posizionano tra le prime dieci, entrambe si qualificano per le Olimpiadi.

Se una sola atleta si posiziona tra le prime dieci, l’altra potrà essere ripescata con la gara di recupero.

Alla gara di recupero potrà comunque partecipare soltanto un atleta per nazionale.

Diventa dunque importante il posizionamento tra le prime dieci per entrambe per non incappare nei cavilli regolamentari.

Rachele Bruni ed Arianna Bridi sono le due azzurre impegnate in questa gara.

10 KM FEMMINILE

Argento alle Olimpiadi di Rio De Janeiro del 2016, Rachele Bruni parte più tranquilla rispetto al gruppo che sembra già aggressivo dai primi metri.

Arianna Bridi è più defilata occupando intorno alla ventesima posizione durante il primo km di gara.

Al primo giro Rachele Bruni ha un ritardo di 16 secondi, Arianna Bridi di 19, mentre al comando c’è l’americana Ashley Twichell.

Al km 2,5 prede il comando la francese Lara Grangeon.

Le italiane non mutano posizione, per questa prima di gara atteggiamento tranquillo, con la Bruni che deve recuperare 15 secondi.

A metà gara si iniziano a delineare le andature. Arianna Bridi risale posizioni accorciando lo svantaggio ad 8 secondi.

Nell’ultimo giro sale l’azione con Rachele Bruni che ora si trova nel gruppo di testa.

Quando manca meno di un chilometro alla fine conduce la francese Aurelie Muller. Ana Marcela Cunha e Lara Grangeon sono all’inseguimento.

Gli ultimi metri sono ad altissima intensità.

Rachele Bruni esegue una volata fino a toccare per terza, beffando per un centesimo la francese Lara Grangeon. Vince la sua prima medaglia mondiale individuale e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Vince la cinese Xin, mentre l’americana Anderson è argento. Sharon Van Rouwendaal agguanta la qualificazione olimpica per un pelo, è decima.