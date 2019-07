Mondiali Fondo:Sabato e Domenica 5km-Martedì 16 In Acqua Paltrinieri Nella 10

CAMPIONATI MONDIALI FINA – OPEN WATER

Sabato 13 Luglio/Venerdì 19 Luglio

Yeosu Expo Ocean Park

Live streaming FINA

Mancano solo due giorni al debutto dell’Italfondo ai Mondiali FINA.

Le gare avranno luogo allo Yeosu Expo Ocean Park, una località a circa 80 km da Gwangju.

SABATO 13 LUGLIO

Sabato 13 Luglio sarà in acqua Domenico Acerenza, iscritto alla 5 km.

Dopo i risultati ottenuti in vasca, Acerenza si è tuffato letteralmente nelle open water. Appena un mese fa Domenico Acerenza gareggia per la prima volta in acque libere.

Il suo debutto nel fondo è avvenuto a Maggio, quando, insieme al suo compagno di allenamento, Gregorio Paltrinieri, partecipava al Campionato US Open di Fondo a Miami, USA.

In quella occasione, Domenico conquistava l’argento nella 5 Km.

Seguiva poi il collegiale di allenamento in altura a Flagstaff, Arizona, con il gruppo allenato dal tecnico federale Stefano Morini.

Un collegiale che gli ha fatto bene, e dal quale è tornato portando a casa non solo il titolo nella 5 km, ma anche la qualificazione per i Mondiali di fondo FINA.

Insieme ad Acerenza gareggerà nella 5 km anche Marcello Guidi, classificatosi quinto ai Campionati Europei del 2018.

Impostate dunque la sveglia, perchè il fuso orario non è dei più favorevoli per gli italiani. Il via è fissato per le ore 3 del mattino.

DOMENICA 14 LUGLIO

Domenica 14 Luglio sarà la volta della gara femminile. La nazionale italiana di nuoto di fondo conta tre donne convocate ai Mondiali: Rachele Bruni, Arianna Bridi, Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon

MARTEDI’ 16 LUGLIO

Alle 3:00 ora italiana Gregorio Paltrinieri inizierà la sua marcia verso la qualificazione olimpica.

Impegnato nella 10 km, il campione olimpico dei 1500 metri stile libero affronterà il suo primo mondiale in acque libere.

I Mondiali di Gwangju segneranno la prima opportunità per gli italiani di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo del 2020.

In particolare, le procedure di selezione prevedono che i primi 10 classificati ai Campionati Mondiali FINA di Gwangju sono automaticamente qualificati per le Olimpiadi di Tokyo.

A Maggio, Paltrinieri ha vinto l’oro sia nella 10 che nella 5 km ai Campionati US Open Water.

CONVOCATI ITALIANI MONDIALI DI FONDO

Staff