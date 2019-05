Gregorio Paltrinieri Vince La 10 Km Allo US Open- Mario Sanzullo Bronzo

US OPEN WATER NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2019

La marcia di Gregorio Paltrinieri verso la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 anche nelle open water inizia dagli Stati Uniti, dove si stanno svolgendo i Campionati Nazionali.

Nel Miami Marine Stadium Paltrinieri vince la 10 km maschile, con il tempo di 1:49:25.37

10 km maschile

Gregorio Paltrinieri arriva al traguardo in solitaria, lasciandosi il gruppo alle spalle dopo la metà gara.

Il Campione olimpionico e mondiale dei 1500 metri stile libero ha dichiarato dopo la gara (fonte Federnuoto)

“E’ stato un ottimo test con atleti di livello eccellente. Mi sono messo davanti dal terzo giro e piano piano lo spazio tra me Willimosky e Sanzullo aumentava, non è stato facile ma ne avevo per andare da solo. La frequenza della bracciata è stata sui quarantuno cicli fino all’arrivo, quindi decisamente buona. Questa è la strada giusta per arrivare al top della condizione ai Mondiali. Dopo Miami andremo in altura a Flagstaff, dove mi raggiungerà anche Detti, per proseguire nella preparazione in vista degli appuntamenti più importanti della stagione”.

Anche il suo allenatore, Stefano Morini è soddisfatto della prestazione:

“Gregorio è stato molto bravo e intelligente oggi. Sono sempre più convinto che abbiamo intrapreso la strada giusta per farci trovare pronti ai Campionati del Mondo. Bisogna lavorare con questa abnegazione e con questa determinazione. Andiamo avanti così”.

Lavoro duro e abnegazione: due qualità che contraddistinguono il nostro Gregorio Paltrinieri.

Secondo gradino del podio il Campione del Mondo in questa distanza ai Mondiali di Kazan, lo statunitense Jordan Willimosky con il tempo di 1:50:57.35.

Sale sul podio anche Mario Sanzullo, terzo con il tempo di 1:51:41.21.

Gli italiani saranno impegnati anche nella 5 km, in programma domenica, a partire dalle ore 13.30 italiane.

RISULTATI UFFICIALI

QUALIFICAZIONE OLIMPIADI TOKYO 2020

L’evento segna per gli americani il primo evento in ordine di tempo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

I Mondiali di Gwangju segneranno la seconda opportunità per gli statunitensi di qualificazione olimpica, prima per gli italiani.

In particolare, le procedure di selezione prevedono che i primi 10 classificati ai Campionati Mondiali FINA di Gwangju sono automaticamente qualificati per le Olimpiadi di Tokyo.