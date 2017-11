Mensing, Kleyboldt, Koch siegen bei Hessischen Kurzbahnmeisterschaften

Bei den Hessischen Kurzbahnmeisterschaften konnte Jenny Mensing die 200 m Rücken mit neuer Saisonbestleistung von 2:05,35 Minuten gewinnen, dies ist immerhin Platz 3 im aktuellen FINA World Ranking.

Nachwuchsschwimmer wie Rosalie Kleyboldt (SC Wiesbaden, Jahrgang 2003) zeigten gute Leistungen: Sie gewann die 50 m Freistil in ihrem Jahrgang in 26,40 Sekunden, über 100 m Schmetterling gewann sie nicht nur in ihrem Jahrgang, sondern auch in der offenen Wertung in 1:01,78 Minuten (PB 1.01,50).

Ebenso konnte Anna Elendt vom DSW Darmstadt als einzige Dame unter 1:10 Minuten die 100 m Brust gewinnen, in ihrem Jahrgang 2001, aber auch in der offenen Wertung.

Einen weiteren Sieg errang Jenny Mensing über 50 m Rücken in 28,09, Zweite wurde aus dem Jahrgang 2001 Marlene Hirschberg in 28,52 Sekunden.

Über 100 m Brust blieben bei den Herren nur der Erst- und der Zweitplatzierte unter Minute: Marco Koch siegte in 58,97 Sekunden vor Hubert Szablowski (Jg. 2000) in 59,40 Sekunden.

