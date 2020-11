Match 8 ISL Alle 16 La Battaglia Dei Re Anteprima Info Link Utili

Il Match 7 è finito da un paio d’ore e già la vasca di Budapest è pronta ad accogliere le 4 squadre che saranno impegnate nel Match 8

Sulla carta, come è stato vero in altre partite di questa stagione, sembra esserci un chiaro leader: i Cali Condors. La sfida più divertente ed emozionante potrebbe dunque arrivare dalla lotta per il secondo posto tra London Roar e Tokyo Frog King, con i NY Breakers che sarebbero destinati al quarto posto.

Numeri alla mano, Cali, Londra e Tokyo sono tutti “in” per le semifinali. I Breakers potrebbero uscire dalla semifinale solo nel caso in cui i DC Trident superino i Toronto Titans nel loro Match.

CLASSIFICA SQUADRE DOPO 6 PARTITE

RANK CLUB CLUB CODE MATCHES PLAYED MATCH1 MATCH 2 MATCH3 MATCH 4 MATCH5 MATCH 6 STANDINGS POINTS 1 LA Current LAC 3 2 4 3 9 =2 Cali Condors CAC 2 4 4 8 =2 London Roar LON 2 4 4 8 4 Energy Standard ENS 2 3 4 7 5 Iron IRO 2 3 3 6 =6 NY Breakers NYB 3 I 2 2 5 =6 Tokyo Frog Kings TOK 2 3 2 5 =6 Toronto Titans TOR 2 2 3 5 9 DC Trident DCT 3 2 1 1 4 10 Aqua Centurions AQC 3 I 1 1 3

Se è vero che i Cali Condors gareggeranno per confermare la leadership, è pur vero che sfideranno l’altra squadra imbattuta del campionato. I London Roar ora possono contare su Freya Anderson, James Guy e Holly Hibbott, che non hanno gareggiato nella prima partita. E’ lecito dunque supporre che l’orgoglio londinese farà il resto del lavoro per provare quantomeno a spaventare Dressel e compagni.

Non resta dunque che scaldare i motori e preparaci per questo pomeriggio di sport.

Noi ci ritroveremo a pochi minuti dal fischio di inizio con il nostro consueto recap live.