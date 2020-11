Lani Pallister Record Nei 1500 Prima Australiana Della Storia Sub 15:30

2020 SWIMMING AUSTRALIA VIRTUAL C’SHIPS

Lani Pallister concede la doppietta 800/1500 ai Campionati in vasca corta che si stanno svolgendo in Australia.

I Campionati Australiani in vasca corta si stanno svolgendo per la prima volta in modo virtuale. La decisione è stata presa a causa delle restrizioni in vigore per contenere l’epidemia di coronavirus.

Sono previste 4 sessioni con finali in contemporanea, che si svolgeranno a:

Brisbane (Chandler)

Sydney (Sydney Olympic Park Aquatic Centre)

Hobart (Hobart Aquatic Centre)

Perth (HBF Stadium)

Melbourne (MSAC soggetto a restrizioni COVID).

1500 METRI STILE LIBERO DONNE

In gara a Brisbane, dopo aver siglato il record negli 800 metri stile libero, la 18enne Pallister ha stabilito il nuovo primato anche nei 1500 metri, con il tempo di 15:28.33.

Il precedente personal best è stato letteralmente stracciato. Prima di affrontare la gara qui a Brisbane, Lani Pallister aveva un primato personale di 15:38.99, nuotato lo scorso settembre mentre gareggiava ai Campionati in corta del Queensland.

Stabilisce così il nuovo Record Australiano sulla distanza togliendolo a Maddy Gough che lo aveva fissato in 15:31.19 lo scorso Settembre.

L’argento va a Kareena Lee con 15:34.31, mentre l’ex detentrice del record sulla distanza, Maddy Gough è terza con il tempo di 15:37.38

Lani Pallister, con la prestazione di questa sera, sale al quarto posto nella classifica all time dell’evento.

Top Women’s 1500m Freestyle Performers All-Time – SCM