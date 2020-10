Campionati Australiani In Corta Si Svolgeranno Virtualmente Causa Covid

I Campionati Australiani in vasca corta erano stati programmati per il prossimo Novembre. Dovevano svolgersi a Melbourne, nello stato del Victoria.

Tuttavia, a causa delle restrizioni legate al coronavirus attualmente in vigore nello stato ospitante, così come in altri stati, la competizione d’elite diventerà virtuale.

I nuotatori gareggeranno il più possibile in contemporanea nelle seguenti località nel weekend del 27-29 novembre:

Brisbane (Chandler)

Sydney (Centro acquatico di Warringah)

Hobart (Centro acquatico di Hobart)

Perth (Sedi Ovest)

Melbourne (MSAC soggetto a restrizioni COVID)

Inoltre, Swimming Australia ha ribadito che, in applicazione della tabella di marcia indicata dal governo per le revoche delle restrizioni, le gare di Melbourne si svolgeranno secondo misure più restrittive, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Al termine di ogni sessione, i risultati saranno inviati a una piattaforma centralizzata. I nuotatori verranno poi classificati in base ai risultati pervenuti.

Lo stato del Victoria attualmente sta subendo molte restrizioni rispetto agli altri stati. La maggior parte delle piscine sono state chiuse e ciò comporta che molti atleti non potranno allenarsi in vista dei Campionati.

La scelta di svolgerli in via virtuale è stata presa anche per garantire il più possibile l’eguaglianza tra gli atleti.

Attualmente sono in vigore le seguenti misure: