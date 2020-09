Campionati Australiani Con Programma Orario Come Le Olimpiadi

I Campionati Nazionali Australiani, si svolgeranno dal 14 al 18 Aprile 2021 presso il Gold Coast Aquatic Centre nel South East Queensland.

Per dare un assaggio di come sarà gareggiare alle Olimpiadi, Swimming Australia ha stabilito che le finali si svolgeranno al mattino. Le batterie di qualifica di sera, così come stabilito per i Giochi.

Ricordiamo, tuttavia, che i veri trials australiani si svolgeranno dal 12 al 16 Giugno presso il South Australian Aquatic & Leisure Centre. Secondo il programma pubblicato per l’evento di qualificazione olimpica, l’orario rimane quello tradizionale, con le batterie al mattino e le finali di sera.

Swimming Australia ha seguito la stessa linea temporale utilizzata nel 2019, anno in cui le manifestazioni erano finalizzate alla qualificazione ai Campionati del mondo di Gwangju. Anche allora, con i Mondiali programmati a fine Luglio, le gare di qualifica si sono svolte a Giugno.

L’amministratore delegato di Swimming Australia Leigh Russell ha commentato:

“Sappiamo che questo è stato un anno difficile per i nuotatori di tutto il Paese. Tante incertezze e opportunità di gareggiare limitate. Speriamo che questo annuncio dia a tutti gli atleti australiani qualcosa verso cui lavorare. Tuttavia, riconosciamo che è ancora molto impegnativo per i nostri atleti nel Victoria, dove ci sono ancora piscine chiuse. Continueremo a lavorare con Swimming Victoria per garantire che i nuotatori non saranno svantaggiati nelle qualifiche“

SWIMMING AUSTRALIA CALENDARIO