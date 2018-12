La retraite à 23 ans : Missy Franklin arrête de nager

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Mercredi 19 décembre 2018

Missy FRANKLIN a annoncé sur la chaîne ESPN qu’elle prenait sa retraite. La championne olympique américaine des Jeux de Londres, où elle avait remporté 100 et 200 mètres dos et participé aux trois relais dont deux furent vainqueurs (4 fois 200m et 4 fois 100 quatre nages), se retire donc de la compétition à seulement 23 ans ; elle avait rapporté six médailles d’or des championnats du monde 2013, à Barcelone (100 et 200 dos, 200 libre et les trois relais) qui constitua le sommet athlétique de sa carrière ; depuis les Pan Pacs 2014, elle avait été victime de divers maux physiques à répétition, au dos et aux épaules, qui n’ont cessé de la torturer, exigé diverses opérations, provoqué de longues interruptions, et ont nettement réduit ses capacités en compétition comme à l’entraînement. Au-delà de la championne, FRANKLIN laisse le souvenir d’une belle personnalité. E.L.