Kuch Swim Safety Tips Jo Ki Hai Behad Jaruri

Yaad Rakhne Ke Layak Important Swim Safety Tips

Hum Sabko Swimming Karna Bahot Pasand Hota Hai. Especially Agar Summer Ka Time Ho To Baat Hi Kuch Alag Hoti Hai. Swimming Ek Behatreen Tarika Hai Jisse Aap Apne Family, Friends Aur Yaha Tak Ki Khud Ke Saath Bhi Accha Time Spend Kar Sakte Hai.But Water Mei Jaane Se Pahle, Pakka Kar Lo Ki Aap Ko Ye Swimming Safety Tips Pata Hai. Ye Tips Aapki Family Aur Friends Ko Safe To Rakhenge Hi Aur Ye Bhi Ensure Karengi Ki Water Mei Spend Kiya Gaya Time Mazedaar Ho.

Waha Swim Karo Jaha Lifeguard Ho:

Jab Bhi Possible Ho To Apni Family Aur Friends Ke Saath Swimming Karne Wahi Jaye Jaha Lifeguard Duty Par Ho. Lifeguards Ke Rahne Se Aapko Safety To Milti Hi Hai Saath Mei Agar Kuch Galat Hota Bhi Hai To Wo Log Aisi Sitations Ke Liye Trained Rahte Hai. But Agar Aap Parents Hai To Aapko Apne Kids Ki Dekh Bhaal Karne Ke Liye Puri Tarah Se Lifeguards Par Bhi Depend Nahi Rahna Chhaiye. Kam Se Kam Ek Parents Ko Chhaiye Ki Wo Kids Ki Supervising Karte Rahe.

Hydrated Rahe:

Jab Aap Pura Din Ya Phir Kaafi Time Se Cool Water Mei Swimming Kar Rahe Hote Hai To Ye Bhulna Easy Ho Jaata Hai Ki Aap Fluids Loose Kar Rahe Hai. Yaad Rakhiye Ki Aapko Rehydrated Bhi Rahna Hai Throughout The Day Aur Agar Aap Parents Hai To Apne Kids Ko Bhi Ye Yaad Dilate Rahiye. Dehydration Ki Wajah Se Headaches, Cramps Ho Sakte Hai. Aur Yaha Tak Ki Extreme Instances Mei Serious Illness Bhi Ho Sakti Hai. Kuch Cases Mei To Death Bhi Ho Sakti Hai.

Sunscreen Lagao:

Sunburn Sach Mei Pura Din Ruin Kar Sakte Hai Aur Yaha Tak Ki Skin Bhi Damage Kar Sakte Hai. Ghar Se Nikalne Ke Pahle Puri Family Ko Boliye Ki Sunscreen Laga Le Aur Water Mei Jaane Se 20 Minutes Pahle Ise Settle Hone De. Har 90 Minutes Mei Sunscreen Ko Reapply Karte Rahiye Aur Sunglasses Ka Use Kare Jisse Aapki Eyes Sun Se Protect Ho Sake.

CPR Sikho:

Agar Aap CPR Sikh Lete Ho To Aap Sirf Apni Aur Apne Family Ki Hi Nahi Balki Kisi Ki Bhi Life Save Kar Sakte Ho.

Kabhi Bhi Apne Kids Ko Water Ke Nazdeek Akela Na Chhode:-

Ye Sunne Mei Lag Raha Hai Ki Faltu Ki Baat Hai But Aisa Kai Baar Hota Hai Parents Agar Large Group Ke Saath Socializing Kar Rahe Hai To Kai Baar Wo Apne Kids Ke Upar Dhyan Dena Bhool Jaate Hai. Aisa Na Ho Isliye Kids Ke Saath Ek Parents Ka Hona Bahot Jaruri Hota Hai.

