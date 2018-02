KATINKA HOSSZU Tornerà alle Competizioni a MARZO!

Dopo una pausa insolitamente lunga dalle competizioni (secondo i suoi standard), la nuotatrice superstar ungherese Katinka Hosszu ha dichiarato in un’intervista a M4Sport.hu che tornerà in gara a marzo.

Mentre lei non ha nominato una competizione specifica, un probabile obiettivo è il Golden Tour Camille Muffat della FFN a Val-d’Oise, in Francia. La “Iron Lady” infatti dal 2014 prende parte ad una tappa del Golden Tour Francese proprio nel mese di Marzo

Katinka a Gennaio 2018 era attesa all’Euro Meet manifestazione alla quale partecipa dal 2014. Pochi giorni prima dell’inizio delle gare ha poi annunciato la sua assenza.

Queste le dichiarazioni della Hosszu: “Negli ultimi 5 anni, il mio programma era molto impegnativo, e in gennaio e febbraio era pieno di gare”. “Ora mi sono sentita di fare una piccola pausa.”

Le gare di Gennaio e febbraio (combinati) negli ultimi anni:

2014 – 4

2015 – 4

2016 – 4

2017 – 3

2018 – 0

La pausa arriva in un periodo molto tumultuoso dal punto di vista personale.

Katinka e suo marito/allenatore Shane Tusup stanno infatti vivendo un periodo delicato per la loro relazione.

A Dicembre 2017 Tusup non ha partecipato ai Campionati Europei in Vasca Corta a Copenhagen, né alle ultime gare del 2017, scatenando le voci su una loro possibile separazione. Dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione ungherese separatamente , Tusup ha pubblicato sui social media un messaggio accorato, dichiarando di aver commesso molti errori e promettendo di “lavorare per cambiare”

Nella sua ultima intervista, Katinka Hosszu non ha affrontato l’argomento. Non vi sono infatti dichiarazioni nè sul rapporto con il marito Tusup, né su chi sarà il suo allenatore in futuro.

Il Percorso vincente di Katinka Hosszu

Prima di allenarsi con Shane, Katinka Hosszu aveva precedentemente frequentato la USC, gareggiando nella NCAA.

Dopo le deludenti prestazioni alle Olimpiadi di Londra 2012, la Hosszu iniziò un nuovo percorso.

Chiedeva infatti all’allora fidanzato Tusup di diventare il suo allenatore.

Da allora, i due hanno sposato e messo insieme una delle carriere di maggior successo nella storia. Katinka diventa presto inarrestabile in termini di volume di medaglie internazionali e premi in denaro.

Katinka Hosszu insieme a Shane ha vinto:

4 medaglie olimpiche

13 medaglie ai Campionati Mondiali in Vasca Lunga

22 medaglie ai Campionati Mondiali di Vasca Corta

oltre 40 medaglie ai Campionati Europei tra vasca corta e lunga.

Tra il 2012 e il 2016 ha vinto anche 5 titoli di Coppa del Mondo, accumulando enormi quantità di premi in denaro.

Oltre a ciò, i due hanno creato una delle campagne di marketing più memorabili del nuoto, il brand “the Iron Lady”. Una linea di abbigliamento completa (“la collezione Iron Lady”) oltre ad una squadra allenata da Tusup chiamata “Iron Aquatics”.

Tusup continua a guidare il team Iron Aquatics, anche se la stampa riferisce che la Hosszu non si stia più allenando con il club che porta il suo nome.