ISL Meetings London Me 28 Olympians And 2 World Champions Hue Shamil

Athletes’ Meeting ISL Summit Jo Ki London Me Isi Week Me Hui Usme 30 Athletes The.

ISL And Athletes’ Association Ke Badhte Interest Ke Chlte Athletes Ke Name Janna Kafi Important Ho Jata Hai. Group Ke 30 Swimmer Me Se 28 Olympians Hai And Baki 2: American Michael Andrew, Jo Ki 19 Saal Ke Hote Hi Professional Swimmer Ho Chuke Hai And 2016 Me 100IM Me World Champion Bhi Rah Chuke Hai. Inke Sath Hi Jo Dusri Swimmer Hai Wo Kendyl Stewart Hai Jinhone Hangzhou Me 100 Fly Me Silver Medal Jeeta Hai.

Inn 30 Names Me Se Kuch World’s Ke Biggest Names Absent The(Khaskar Americans Me Dekhe To Katie Ledecky, Simone Manuel, And Caeleb Dressel) Lekin Group Me Abhi Bhi Ache Khase World Records, International Medals And Olympic Experience Maujud Hai. Kuch Swimmers Jaise (5-Time Olympian Peter Manko, World Record Holder Cameron Van Der Burgh, And US Olympic Champions Jason Lezak And Lenny Krayzelburg) Ye Sabhi Purane Athletes Hai Jinhone ISL Ki Formation Me Apna Yogdaan Diya Hai.

Jo Sabse Jyada Notice Karne Wala Region Tha Wo Asian Nations Ki Absence Ka Tha. Asian Athletes Ki Absence Ki Explanation Agar ISL Representatives Se Jane To Kafi Asian Federations Apne Athletes Par Kafi Adhik Control Rakhte Hai.(Aur Traditional System Ke Andar Hi Unko Badi Prize Money Dete Hai).