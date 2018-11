Hentke, Märtens siegen beim North Swim Meet, Norwegen

The North Sea Swim Meet 2018

Über 400 m Lagen kratzte Franziska Hentke an ihrer persönlichen Bestzeit von 4:32,68 Minuten: Sie siegte in 4:33,36 mit 12 Sekunden Vorsprung am heutigen Finalabend. Ebenfalls einen Sieg holen konnte Lukas Märtens über 200 m Rücken in neuer persönlicher Bestzeit von 1:58,20 Minuten (vorher: 1:59,86). Ein großer Sprung für den 17-Jährigen.

Die 16-Jährige Pia-Sophie Berndt kam über 400 m Lagen ebenfalls aufs Podium: Dritter Platz für sie in 4:46,63, ebenfalls eine Verbesserung, die vorherige Bestzeit stand bei 4:53,06. Auch Franziska Hentke schwamm einmal zu Bronze: Über 100 m Schmetterling schlug sie mit einer Zeit von 58,58 Sekunden an.

Im Finale über 400 m Lagen bei den Herren erreichte Danny Schmidt den 6. Platz in 4:22,69 Minuten. Bronze gab es für Sarah Köhler über 200 m Freistil (1:57,96). Im Herrenfinale kam Marius Zobel auf den sechsten Platz, seine Zeit: 1:45,84.

Die weiteren Sieger: