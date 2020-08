Gregorio Paltrinieri Sigla Il Record Europeo Nei 1500 Stile Libero

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA 2020

Gregorio Paltrinieri re d’Europa. Un ritorno alla grande per il campione olimpico nella distanza che nei 1500 metri stile libero fissa il nuovo Record Europeo

1500 METRI STILE LIBERO UOMINI

ER Gregorio Paltrinieri 14:34.04 Londra, 18 Maggio 2016

14:34.04 Londra, 18 Maggio 2016 RI Gregorio Paltrinieri 14:34.04 Londra, 18 Maggio 2016

14:34.04 Londra, 18 Maggio 2016 CR Gregorio Paltrinieri 14:49.06 Roma, 24/06/2017

La tradizione pienamente rispettata ed anche quest’anno il Trofeo Settecolli si chiude con la gara più lunga del nuoto in vasca nella sua versione al maschile. Il re incontrastato dei 1500 metri stile libero Gregorio Paltrinieri è pronto a divertirsi e divertirci come ci ha abituati. Questa sera a stuzzicare la voglia di ingranare il turbo ci saranno avversari che già ha incontrato in tante finali europee, mondiali e perfino olimpica. Godiamoci allora questo spettacolo con protagonisti Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Jan Micka, Marc Antoine Olivier, Damien Joly, Gergely Gyurta, Dario Vergani, Ivan Giovannoni, Loris Bianchi

ORO Gregorio Paltrinieri 14:33.10 Record Europeo ARGENTO Acerenza Domenico 14:49.98 BRONZO Marc Antoine Olivier 15:06.29

Gregorio Paltrinieri con il tempo di 14:33.10 sigla il nuovo Record Europeo nei 1500 metri stile libero maschili. Una gara dominata dall’inizio alla fine per il campione olimpico che riparte da Roma per la sua marcia verso le Olimpiadi di Tokyo. Il record precedente già gli apparteneva ed era stato stabilito durante i Campionati Europei di Londra del 2016 in 14:34.04. Il tempo è anche Record Italiano e Record della Manifestazione