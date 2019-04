FINA Champions Swim Series: I Risultati Della Sessione Inaugurale

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES – GUANGZHOU – CINA

27-28 Aprile 2019

Guangdong Olympic Aquatics Centre

Sabato 27 Aprile ore 13:30 italiane

Domenica 28 Aprile ore 13:30 italiane

La prima tappa delle Swim Series è iniziata alle ore 14:00 italiane.

Ricordiamo che la FINA ha previsto i seguenti premi in denaro:

GARE INDIVIDUALI

primo posto: US $ 10’000 2° posto: US $ 8’000 3° posto: US $ 6’000, 4 ° posto: US $ 5’000

STAFFETTE

Primo posto: US $ 16’000 Secondo posto US $ 12’000 Terzo posto US $ 8’000 Quarto posto – US $ 2’000

Il battesimo dell’acqua è affidato alle donne dei 400 metri stile libero femminili.

400 METRI STILE LIBERO FEMMINILE

La gara è stata caratterizzata da Katinka Hosszu che ha messo il turbo negli ultimi 50 metri, per andare a vincere con il tempo di 4:05.16.

Li Bingjie ha colmato parte del divario accumulato dando vita allo sprint finale e toccando la piastra per seconda con 4:05.21.

Il tempo della Hosszu la posiziona al quarto posto nel ranking di stagione

100 STILE LIBERO MASCHILE

Il russo Kliment Kolesnikov ha aperto in leggero vantaggio passando in 23.30. Il belga Pieter Timmers ha però recuperato nella vasca di ritorno, toccando in 48.60.

Kolesnikov chiude secondo con un ritardo di 15 centesimi, in 48.75. Morozov e Le Clos sono terzo e quarto con un tempo superiore ai 49 secondi.

100 METRI DORSO FEMMINILI

Ritorna in acqua Katinka Hosszu, dopo pochissimi minuti dai 400 metri stile libero. La stanchezza si sente e la Iron Lady chiude quarta con il tempo di 1:02.99

Vince Yuanhui Fu con 59.60, ottavo tempo mondiale stagionale.

L’inglese Georgia Davies è seconda con 1:00.51, terza Emily Seebohm con 1:02.99.

200 METRI DORSO MASCHILI

Ancora atleti cinesi sul gradino più alto del podio, grazie al tempo di 1:55.24 nuotato da Xu Jiayu. E’ il suo personale di stagione e lo colloca al secondo posto nel ranking mondiale.

Il giapponese IRIE Ryosuke è secondo con 1:56.24. Terzo l’altro cinese ai blocchi, Li Guangyuan

200 METRI FARFALLA FEMMINILI

ZHANG Yufei non si fa sfuggire l’occasione di dare spettacolo davanti al pubblico di casa e vince sulla favorita americana Kelsi Dahlia.

La Yufei vince con il tempo di 2:07.36 e si posiziona al sesto posto nella classifica mondiale di stagione

Kelsi Dahlia è seconda con il tempo di 2:09.77.

50 METRI FARFALLA MASCHILI

Il 39enne Nicholas Santos sorprende tutti e tocca per primo la piastra fermando il tempo in 23.01. Secondo il ventenne americano Michael Andrew, con 23.27, che stasera vedremo anche impegnato nei 50 rana e 200 misti. Appena una settimana fa Santos nuotava questa distanza in 22.77 posizionandosi sul trono del ranking mondiale stagionale. chiude i podi il detentore del record del mondo Andrii Govorov con 23.28.

200 STILE LIBERO FEMMINILI

Quarta gara in 45 minuti per l’ungherese Katinka Hosszu, che finisce quarta con 2:02.56.

Con pochissimi minuti per ricaricare le pile, la Iron Lady tocca con un distacco di quesi due secondi dalla terza, la cinese Wang Jianjiahe.

Vince agevolmente Sarah Sjostrom con 1:57.62, ad un secondo e mezzo dall’altra cinese in gara, Li Bingjie, che ferma il crono a 1:59.40.

Attualmente la Sjostrom è terza al mondo con il tempo nuotato agli Open di Stoccolma, 1:55.39.

50 METRI RANA MASCHILI

Prima gara con un italiano ai blocchi di partenza.

Fabio Scozzoli ha un migliore stagionale di 26.82, nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione che lo ha collocato al quarto posto nel ranking mondiale.

Ranking che rimane nelle mani dei due brasiliani, che stasera si invertono le posizioni della classifica mondiale.

Primo con 26.68 è Felipe Lima, mentre Joao Gomes è secondo con 26.70.

100 RANA FEMMINILI

Ye Shiwen nuota il suo personal best e chiude prima in 1:07.48. Unica sotto il minuto e 8 secondi. Seconda e terza posizione chiuse in due decimi, con l’americana Molly Hannis che mette la mano avanti alla cinese Yu Jingyao fermando il crono a 1:08.33

200 METRI MISTI MASCHILI

Instancabile l’americano Michael Andrew, che stasera è stato in acqua quanto l’inossidabile lady di ferro ungherese. Anche a 20 anni però la stanchezza si fa sentire e l’americano classe ’99 chiude quarto con 2:04.26.

Podio interamente cinese con Wang Shun primo con 1:57.24, seguito da QIN Haiyang con 1:57.89 e Wang Yizhe terzo con 2:02.61.

100 METRI FARFALLA FEMMINILI

Sarah Sjostrom diventa la prima donna a vincere due gare alla FINA Champions Swim Series, aggiungendo I 100 metri farfalla ai 200 metri stile libero femminili.

L’americana Kelsi Dahlia è seconda con 58.25. Ranomi Kromowidjojo è terza, ma nuota il suo personal best, toccando la piastra in 58.77

100 METRI DORSO MASCHILI

Xu Jiayu e Robert Glinta hanno toccato il muro di virata quasi contemporaneamente, ma Glinta ha perso terreno nella seconda vasca, dando la possibilità a Ryosuke Irie di risalire e toccare secondo con 53.25.

Xu Jiayu vince in 52.98 e si aggiunge alla Sjostrom nell’elenco degli atleti che hanno vinto due gare in una sera.

200 METRI FARFALLA MASCHILI

La medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio Masato Sakai vince su Chad le Clos con due secondi di vantaggio, chiudendo in 1:56.44. E’ il suo personale stagionale dopo il tempo di 1:55.65 nuotato ai Campionati Giapponesi.

Le Clos spunta la seconda posizione sul cinese Li Zhuhao chiudendo in 1:58.31.

STAFFETTA 4X100 STILE LIBERO MISTA

Team3 (He, Proud, Kromowidjojo, Davies), 3:28.84 Team 2 (Minakov, Le Clos, Hosszu, Li), 3:30.55 Team1 (Morozov, Timmers, Wang, Vollmer), 3:31.40 Team 4 (Kamminga, Andrew, Clark, C.Campbell), 3:31.55

Le squadre sono state scelte e “mescolate” dalla FINA.

Vince la Squadra 3, con il tempo di 3:28.84. Queste le frazioni:

Andrei Minakov ha dato un grande contributo alla squadra 2, ma sono stati penalizzati dal 51.20 nuotato da Le Clos, subito dopo I 200 metri farfalla.

La squadra 1 ha avuto invece l’atleta maschio più veloce, Pieter Timmers con 48.45

Da segnalare anche la frazione di Cate Campbell in 51.94 (lanciata)

