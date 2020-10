Federica Pellegrini Negativa Al Covid: Volerà a Budapest Per La ISL

Federica Pellegrini questo pomeriggio ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram che il test eseguito oggi è risultato negativo. Potrà dunque raggiungere i suoi compagni della squadra Aqua Centurions che si trovano a Budapest per partecipare alla seconda stagione del campionato della International Swimming League.

Lo scorso 15 Ottobre, poco prima di partire per Budapest, Federica Pellegrini risultò positiva al test eseguito nell’ambito dei protocolli sanitari stabiliti dalla International Swimming League.

La Pellegrini ha raccontato attraverso il popolare social media la convivenza ed il decorso del virus. Attraverso le storie di Instagram ha reso partecipi oltre un milione di follower della sua esperienza con il virus. I primi giorni ha sofferto di febbre, difficoltà respiratorie, perdita di olfatto e gusto. Nei giorni successivi i sintomi si erano a poco a poco affievoliti, fino ad arrivare al totale recupero negli ultimi giorni. Questo pomeriggio la conferma di essere guarita con il risultato negativo del test.

Federica Pellegrini è il capitano della squadra ISL Acqua Centurions. Al momento anche Stefania Pirozzi si trova in Italia per completare il periodo di quarantena in seguito al tampone risultato positivo il giorno 11 Ottobre.

La squadra Acqua Centurions parteciperà al Match 6 in programma domenica 01 e lunedì 02 Novembre. Avrà poi un fine settimana di riposo, prima di tornare in acqua i giorni 14 e 15 Novembre.

Nella seconda stagione le gare si svolgono ogni settimana e coinvolgono otto squadre. Due squadre rimangono dunque a riposo. Il week end prossimo toccherà proprio agli Aqua Centurions di fermarsi. Potrebbe essere una buona occasione per la Pellegrini per ambientarsi nella bolla.

E’ dunque possibile che Federica Pellegrini partecipi all’ultimo match della regular season.