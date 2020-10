Stefania Pirozzi Positiva Al Test Covid Prima Della Partenza Per Budapest

View this post on Instagram

Purtroppo ho scoperto da poco di essere positiva al covid-19. Sono stata sempre molto attenta e per questo è stato un brutto shock ma per fortuna sto bene e non ho sintomi; Seguo le regole e sono a casa in quarantena. Spero di poter ancora unirmi alla @iswimleague ed al mio team @isl_aquacenturions quando sarà di nuovo possibile. Unfortunately, I recently tested positive to Covid-19; It was a shock for me because I've always been very careful but luckily I am fine and I have no symptoms; I'm following the rules and I'm in quarantine at home. I hope I will be able to join @iswimleague with my team @isl_aquacenturions when it will be possible again. #quarantine