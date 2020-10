Entrenar No Solo Es Ir A Nadar

El título de esta entrada tal vez suene absurdo, ¿cómo que entrenar no es solo ir a nadar? Hoy te quiero platicar del significado que hay detrás de esa frase que puede ser confusa. Y no, no me refiero a que complementes entrenamiento de alberca con gimnasio. Entrenar va mucho más allá de hacer actividad física por más de dos horas al día. Ya que si no cuidas ciertos aspectos de tu cuerpo fuera de la alberca, puede que tu esfuerzo nadando termine siendo nulo. Por lo tanto, te recomiendo trabajar en los siguientes puntos:

Alimentación: Es recomendable ir al nutriólogo ya que nadie mejor que ellos están preparados para brindarte un menú especializado de acuerdo a tu desgaste energético y a tus necesidades. Cuidando tu alimentación, rendirás mejor, estarás más saludable y ayudarás a que tus músculos crezcan

Es recomendable ir al nutriólogo ya que nadie mejor que ellos están preparados para brindarte un menú especializado de acuerdo a tu desgaste energético y a tus necesidades. Cuidando tu alimentación, rendirás mejor, estarás más saludable y ayudarás a que tus músculos crezcan Mente: Tal vez hayas escuchado frases como “la mente es muy poderosa” y es que en realidad sí lo es. Así como preparas tu físico en el gimnasio o en la piscina. También debes entrenar y cuidar tu mente, tus sentimientos y pensamientos. Asistir a terapias de psicología deportiva te puede ayudar, ya que la psicología del deporte se enfoca en técnincas para impulsar las capacidades mentales de los atletas y que se puedan aplicar en momentos claves de cada deporte. También considero que adicional a esto, la meditación y la visualización son un método efectivo para poder trabajar tu mente. Visualiza tu próxima competencia o tu próximo entrenamiento. Adicional a esto, te recomiendo leer un libro. Ya que así acostumbrarás a tu mente a concentrarse y esa concentración también podrás aplicarla al momento de competir.

Tal vez hayas escuchado frases como “la mente es muy poderosa” y es que en realidad sí lo es. Así como preparas tu físico en el gimnasio o en la piscina. También debes entrenar y cuidar tu mente, tus sentimientos y pensamientos. Asistir a terapias de psicología deportiva te puede ayudar, ya que la psicología del deporte se enfoca en técnincas para impulsar las capacidades mentales de los atletas y que se puedan aplicar en momentos claves de cada deporte. También considero que adicional a esto, la meditación y la visualización son un método efectivo para poder trabajar tu mente. Visualiza tu próxima competencia o tu próximo entrenamiento. Adicional a esto, te recomiendo leer un libro. Ya que así acostumbrarás a tu mente a concentrarse y esa concentración también podrás aplicarla al momento de competir. Descanso: Es muy importante descansar bien después del entrenamiento ya que así permites que tus músculos se recuperen de una ardua sesión de natación y también ayuda a que la dieta haga sus efectos.

Es muy importante descansar bien después del entrenamiento ya que así permites que tus músculos se recuperen de una ardua sesión de natación y también ayuda a que la dieta haga sus efectos. Cuídate de las lesiones: Me refiero a esas lesiones que pueden suceder fuera del entrenamiento. ¿Estarías dispuesto a lastimarte un brazo antes de una competencia importante? Yo creo que no. Claro, los accidentes pasan pero a medida que se puedan evitar, mucho mejor. Te ahorraría muchas angustias.

Después de leer estos puntos, recuerda que es importante tener un balance en los aspectos mentales, físicos y fisiológicos. Ya que de esta forma podrás rendir de la mejor manera posible en competencias, entrenamientos y hasta sentirte mejor contigo mismo. Recuerda, entrenar no es solo ir a nadar.

Nos leemos pronto 🙂

Twitter: @soy_nadador

Instagram: @cosa_de_nadadores