Commings & Burns Break 2 National Records on Day 3 of USMS Nationals Jeff Commings (above) joined a list of 4 swimmers who have multiple National Records this week in Arizona.

Delfina Pignatiello, la primera nadadora argentina clasificada a Tokio 2020 La nadadora de 19 años consiguió su cuarto títulos sobre cuatro pruebas disputadas en el Campeonato Nacional de su país, con marca A para los próximos Juegos Olímpicos en los 1500 libre. Todos los detalles.

Pignatiello Becomes First ARG Qualifier for Tokyo 2020 at Argentina Nationals Distance ace Delfina Pignatiello became the first Argentianian to qualify for the Tokyo 2020 Olympic Games with her performance at the Argentina National Championships.

Jon McKay, Kate Sanderson Pull Off Upsets at Canadian Open Water Trials Canada will have some new faces representing the country in the premier 10km event at the 2019 World Championships in open water, including Kate Sanderson (above).