Criteria Nazionali Giovanili 2021: Solo 10 Atleti Di Ogni Categoria Per Gara

STAGIONE 2020/2021

Dopo la pubblicazione del regolamento della stagione agonistica 2020/2021 possiamo esaminare meglio quali sono le novità legate alla gestione delle manifestazioni.

Sappiamo bene che questa stagione è fortemente influenzata dalla gestione della pandemia che da ormai otto mesi ha cambiato la quotidianità del mondo intero. Per affrontare in sicurezza i prossimi eventi, la Federazione Italiana Nuoto ha predisposto una serie di misure atte a contenere la diffusione del coronavirus COVID-19.

Oggi ci soffermiamo sulle categorie giovanili.

Innanzitutto, per questa stagione, la suddivisione per età è la seguente:

Le sigle utilizzate per la suddivisione delle categorie sono:

MASCHI

EB 2011-2010

EA 2009-2008

R14-R1-R2 2007-2006-2005

J1-J2 2004-2003

C1-C2 2002-2001

S 2000 e precedenti

femmine

EB 2012-2011

EA 2010-2009

R1-R2 2008-2007

J1-J2 2006-2005

C1-C2 2004-2003

S 2002 e precedenti

CRITERIA NAZIONALI GIOVANILI

9-14 APRILE 2021

RICCIONE

VASCA CORTA 25 METRI

I Criteria Nazionali Giovanili si svolgeranno nella Piscina dello Stadio del nuoto di Riccione dal 9 al 14 Aprile 2021.

Quest’anno non basterà aver nuotato il tempo limite indicato nella tabella.

Potranno infatti partecipare ai Criteria soltanto 10 atleti maschi e 10 atlete femmine per categoria per ogni distanza e stile di gara.

A rigore di regolamento:

Sulla base dei tempi ottenuti in vasca da 25 metri verranno ammessi alla manifestazione gli atleti che nel periodo indicato avranno ottenuto in ciascuna distanza di gara una posizione nelle Graduatorie Nazionali stilate per annata (ragazzi e juniores) e categoria (cadetti/e) fino al numero massimo di partecipanti di seguito indicato

Il numero massimo indicato è, appunto, 10 atleti per ogni gara, sia per le femmine che per i maschi.

Il periodo di conseguimento dei requisiti per l’iscrizione è:

01/10/2020-21/03/2021 (per manifestazioni federali e extrafederali)

01/10/2020-7/03/2021 (per manifestazioni all’estero)

Le disposizioni emanate per la gestione di quella che è sempre stata la festa del nuoto giovanile italiano, trovano giustificazione e fondamento proprio nell’esigenza di contenere l’affluenza negli impianti al chiuso. La norma del Regolamento va dunque calata in quelle che attualmente sono le disposizioni governative, recepite dalle federazioni, sull’attuazione delle misure di prevenzione in questo particolare momento storico.

Ricordiamo che, in forza dell’ultimo provvedimento governativo,

SONO CONSENTITI: