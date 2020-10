Calendario Gare Stagione 2020/21: Assoluti 17-19 Dicembre

Il Calendario delle gare per la stagione agonistica 2020/2021 è stato pubblicato.

Al seguente link potete guardare il documento integrale:

I Campionati Assoluti invernali si svolgeranno a Riccione dal 17 al 19 Dicembre 2020. L’edizione primaverile è invece stata programmata dal 27 al 31 Marzo 2021.

Per quanto riguarda gli eventi internazionali, ricordiamo che a causa della pandemia, sono stati rinviati al 2021 sia i Campionati europei in vasca corta di Kazan, sia i mondiali (sempre in vasca da 25 metri) di Abu Dhabi.

Di seguito riportiamo la tabella federale che indica i limiti temporali per il conseguimento dei tempi minimi richiesti per l’iscrizione.

A partire dal 14 Marzo 2021 si svolgerà poi il Campionato di Categoria, che anche quest’anno sarà su base regionale.

SWIMMING GAMES AICS OPEN – SPORTINFIORE 2020

16/18 ottobre

Riccone

vasca da 25 metri

38° TROFEO ENRICO MERONI – 37A COPPA SPRINTERS AMICI NUOTO RIVA

17- 18 Ottobre 2020

Rovereto

vasca corta

9° TROFEO NUOTO RICCIONE

24 – 25 Ottobre 2020

Vasca da 25m

Riccione (RN)

7^ BARI SWIMMING CONTEST 2020

31 Ottobre 2020 01 Novembre 2020

Vasca da 25m

Bari (BA)

TROFEO NICO SAPIO

6/8 Novembre

GENOVA

vasca corta

CAMPIONATO ASSOLUTO VASCA LUNGA (50 METRI)

Riccione

17/18/19 Dicembre 2020

Vasca lunga (50 metri)

Attualmente, per le manifestazioni sportive, è in vigore il DPCM del 13 Ottobre.

Le manifestazioni e gli eventi sportivi dovranno svolgersi secondo le norme promulgate per il contenimento del contagio da coronavirus.

Il numero massimo di spettatori consentito è 1000 per gli stadi all’aperto e 200 per le strutture al chiuso.

In attesa che venga pubblicato il nuovo Regolamento, riportiamo i tempi limite previsti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno nel 2021.

CRITERI DI QUALIFICAZIONE OLIMPIADI

Come precisato nel Regolamento consultabile qui, acquisiscono il diritto alla convocazione gli atleti per le gare in cui avranno maturato uno dei titoli di seguito indicati: