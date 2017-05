Championnats de France Schiltigheim : l’entrée en lice de Camille Lacourt

Weitzeil Tops 50 Free Field on Day 1 of Speedo Grand Challenge U.S. Olympian Abbey Weitzeil went head-to-head with fellow Cal All-Americans Farida Osman and Amy Bilquist in the 50 free.

2017 Santa Clara PSS Psych Sheets: Dwyer, Beisel Set To Return Conor Dwyer is expected to compete in his first full competition since Rio next weekend in Santa Clara.

Versatile Jakob Icimsoy Becomes 5th Early Verbal Commit to ASU Vestavia Hills, Alabama’s Jakob Icimsoy has verbally committed to swim for Arizona State University’s Class of 2022.

6 qualifiés pour Budapest à l’issue de la 4e journée des Championnats de France Elite Après 4 jours de compétition aux Championnats de France Elite, seulement 6 nageurs se sont qualifiés pour les Mondiaux à Budapest.

Jérémy Desplanches réitère l’exploit en battant un 2e record Suisse à Strasbourg Jeremy Desplanches actualise son propre record Suisse sur le 200 mètres 4 nages, pour la deuxième fois en deux mois.