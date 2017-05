Championnats de France Elite 2017 : séries du 4e jour

Championnats de France Elite 50m 2017

Du Mardi 23 au Dimanche 28 Mai 2017

Centre Nautique de Schiltigheim, Strasbourg

Bassin de 50 m

Séries à 9h00 / Finales à 17h30

Diffusé sur beIN SPORTS1 mardi-vendredi / beIN SPORTS2 samedi / beIN SPORTS3 dimanche

Jour 4 : Vendredi 26 Mai

50 Brasse Messieurs – Séries

Minimum : 27s20

RF : 27s36, Giacomo PEREZ DORTONA, CNM, 22 avril 2009

Champion de France : Giacomo PEREZ DORTONA, CNM, 27s78

Théo Bussière de Marseille, champion de France en 100m brasse, a signé le chrono le plus rapide du matin de plus de 30 centièmes, avec 28.37. Il a été suivi de deux Tunisiens, Wassim Elloumi de SO Millau et Talal M’Rabet de SFO Courbevoie, dont un peut disputer la finale A.

Mateo Girardet de Mulhouse a amélioré son propre record de France des 16 ans de 7 centièmes avec 29.10. C’est la deuxième fois dans le mois de mai qu’il inscrit une MPF16.

Qualifiés pour la finale :

1. BUSSIERE Theo, CN Marseille, 28.37

2. ELLOUMI Wassim (TUN) SO Millau, 28.69

3. M’RABET Talal (TUN), Stade Français O Courbevoie, 28.85

4. MAILLOT Melvin, Stade Français O Courbevoie, 28.93

4. BOURSAC CERVERA LORTET Thomas, Stade de Vanves (INSEP), 28.93

6. LESPARRE Tanguy, CN Cannes (INSEP), 29.08

7. GIRARDET Mateo, Mulhouse ON, 29.10 +0.58 1194 pts QFA MPF16

8. LOTH Matthias, Vichy Val D’Allier Natation, 29.15

8. DASSIE Vincent, SB Bordeaux Bastide, 29.15

100 Papillon Dames – Séries

Minimum : 58s15

RF : 56s89, Aurore MONGEL, Mulhouse, 27 juillet 2009.

Championne de France : Kelsi WORRELL, USA, 57s52 ; Marie WATTEL, Nice, 58s38

Marie Wattel de Montpellier, qui s’entraîne actuellement à Loughborough, a nagé .05 plus vite qu’en séries il y a un an, en affichant un temps de 58.66, le plus rapide de presque 9/10. La Marseillaise Béryl Gastaldello était seulement la deuxième sous la barre de 1:00 avec son 59.49, plus rapide qu’en 2016 de 3/10.

La jeune Margot Cachot a ajouté 1.36 à son record personnel pour finir 11e et a ainsi raté sa place en finale A. Les Marseillaises Mélanie Henique, Cloé Hache, et Anna Santamans, toutes les trois engagées dans cette épreuve, n’ont pas nagé.

Qualifiées pour la finale :

1. WATTEL Marie, Montpellier Métropole Natation, 58.66

2. GASTALDELLO Béryl, CN Marseille, 59.49

3. ARLANDIS Anais, Olympic Nice Natation, 1:01.79

4. BRUNO Justine, Beauvaisis Aquatic Club, 1:02.20

5. MOREL Emma, Cercle Nageurs St-Joseph, 1:02.44

6. DEL’HOMME Laurine, CNO St-Germain-en-Laye (INSEP), 1:02.50

7. PICAULT Solweig, Canet 66 Natation (Font-Romeu), 1:02.55

8. RODRIGUEZ Ilona, CN Digne-les-Bains, 1:02.73

200 4 Nages Messieurs – Séries

Minimum : 1’59s77

RF : 1’57s89 Jeremy STRAVIUS, Amiens, 11 avril 2013

Champion de France : Ganesh PEDURAND, DTOEC, 2’0s52

Jeremy Desplanches de l’ON Nice, qui a remporté le 400 4N en battant le record Suisse, était loin devant les autres après la session du matin. Il a décroché un 2:00.11 contre 2:03.78 et 2:03.86 pour Guillaume Laure et Théo Berry, respectivement. Mais ce sont Laure et Berry qui chercheront le titre de champion de France ce soir, même s’ils paraissent loin du temps de qualification pour Budapest.

Qualifiés pour la finale :

1. DESPLANCHES Jeremy (SUI) Olympic Nice Natation, 2:00.11

2. LAURE Guillaume, CN Antibes, 2:03.78

3. BERRY Théo, Angers Natation (INSEP), 2:03.86

4. COTON Quentin, CN Antibes, 2:04.47

5. PEDURAND Ganesh, Dauphins Toulouse OEC, 2:04.66

6. M’RABET Taki 1989 TUN Stade Français O Courbevoie, 2:04.93

7. MATHIEU Geoffroy, Stade Clermont Natation, 2:05.59

8. LIMOZIN Emmanuel, ASPTT Marseille, 2:05.83

9. MATHLOUTHI Ahmed 1989 TUN AAS Sarcelles Natation 95, 2:06.12

10. HELMBACHER Samy, Dauphins Obernai, 2:06.66

200 Dos Dames – Séries

Minimum : 2’10s68

RF : 2’6s64, Laure MANAUDOU, Mulhouse, 26 avril 2008.

Championne de France : Camille GHEORGHIU, Montpellier MMN, 2’12s14

Encore une fois, il s’agit d’une épreuve qui n’aura probablement pas de représente française à Budapest, mais la finale devrait être serrée avec trois nageuses qualifiées sous les 2:15. Camille Gheorghiu, Sharon van Rouwendaal, et Mathilde Cini ont affichés les meilleurs chronos du matin, mais les jeunes Pauline Mahieu et Cyrielle Duhamel vont essayer de prendre en chasse aux leaders ce soir.

Qualifiées pour la finale :

1. GHEORGHIU Camille, Montpellier Métropole Natation (Antibes), 2:14.18

2. VAN ROUWENDAAL Sharon (NED), Montpellier Métropole Natation, 2:14.25

3. CINI Mathilde, Valence Triathlon (Marseille), 2:14.88

4. MAHIEU Pauline, US St-André (Font-Romeu), 2:15.44

5. EGOROVA Valériya (RUS), Montpellier Métropole Natation, 2:15.95

6. SCRIVIN Julia (GBR), ASPTT Toulouse, 2:16.71

7. DUHAMEL Cyrielle, Stade Béthune Pélican Club, 2:16.97

8. LESAFFRE Fantine, Montpellier Métropole Natation, 2:17.30

9. COUSSON Clothilde, Stade Français O Courbevoie (INSEP), 2:18.21

10. POU Lisa, AS Monaco Natation, 2:18.67

100 Nage Libre Messieurs – Séries

Minimum : 48s58

RF : 46s94 Alain BERNARD, CAN, 23 avril 2009

Champion de France : Jeremy STRAVIUS, Amiens, 47s97

Avec Clément Mignon et Mehdy Metella de Marseille, et Jérémy Stravius d’Amiens, on s’attend à une grosse bagarre en finale du 100m nage libre. Tous les trois sont capables d’accrocher une qualification pour Budapest ce soir, mais comme a dit Stravius après sa série ce matin : « On va nager pour gagner, sans penser au temps. Après on verra ce que ça donne. »

Qualifiés pour la finale :

1. MIGNON Clément, CN Marseille, 49.03

2. SAHNOUNE Oussama (ALG) CN Marseille, 49.08

3. METELLA Mehdy, CN Marseille, 49.22

4. STRAVIUS Jérémy 1988 FRA Amiens Métropole Natation, 49.32

5. BOURELLY Lorys, Dauphins Toulouse OEC, 49.75

6. PELAGIE Nosy, EMS BRON 49.96

7. GROUSSET Maxime, Amiens Métropole Natation, 50.10

8. REGENT Vince, Dauphins Toulouse OEC, 50.18

9. PIJULET Paul, Dauphins Toulouse OEC, 50.48

800 Nage Libre Dames – Séries

MINIMUM : 8’33s73

Record de France : 8’18s80, Laure MANAUDOU, 31 mars 2007.

Championne de France : 8’28s63, Coralie BALMY, Montpellier.

La finale aura lieu ce samedi :

1. EGOROVA Anna (RUS), Montpellier Métropole Natation, 8:41.17

2. MULLER Aurélie, CN Sarreguemines, 8:44.87

3. LESAFFRE Fantine, Montpellier Métropole Natation, 8:51.04 +

4. BERTHIER Julie, Mulhouse ON, 8:57.13

5. MARCHAL Léa, Montpellier Métropole Natation, 9:01.70

6. BERNARD Margaux, Montpellier Métropole Natation, 9:04.36

7. JOUISSE Caroline, Aquatic Club Bourges, 9:05.11

8. LACOMBE Zoé, CN Antibes, 9:05.52