Centro Nuoto Torino e arena ufficializzano la loro partnership.

Con l’inizio della stagione 2019/2020 prenderà avvio la collaborazione che vedrà arena come nuovo sponsor tecnico e fornitore ufficiale.

Il sodalizio torinese torna ad affiancare il suo nome a quello di arena. Già in passato erano stati raggiunti traguardi di notevole importanza.

Il Centro Nuoto Torino è una società presente nel panorama del nuoto agonistico italiano da 56 anni.

Stella d’Oro al Merito Sportivo. Stabile ai vertici delle classifiche nazionali di società. Conta oggi circa 300 atleti agonisti, comprensivi di master e propaganda. Fra questi Alessandro Miressi, Campione Europeo in carica dei 100m stile libero e primatista italiano di specialità.

Brand di rilievo nel panorama del nuoto, arena sostiene da sempre i Club che supportano la crescita dei propri atleti. Proprio come il CN Torino, che si afferma come uno tra i migliori club d’Italia.

Uno dei punti di forza della Società è la promozione dello sport del nuoto. Vengono favorite crescita e potenzialità degli atleti più promettenti, anche attraverso il supporto di un brand affidabile come arena, in grado di garantire il miglior equipaggiamento e le migliori condizioni per lo sviluppo e il progresso delle strutture.

“Siamo orgogliosi di affiancare il nostro nome ad un partner tecnico affidabile e di qualità come arena“

Queste le parole di Cristiano Guerra, Direttore Tecnico del Centro Nuoto Torino.

“L’interesse dimostrato nei confronti della nostra società ci lusinga molto e ci motiva a proseguire su questa strada anche per il prossimo quadriennio olimpico.

Esprimo queste parole a nome della società che rappresento e del nostro Presidente Caterina Voglino Vergnano, che da subito si è detta molto soddisfatta della partnership”.

arena affiancherà il Centro Nuoto Torino anche in occasione della sesta edizione del nostro Meeting nazionale di nuoto. Lo SWIM-TO 2020 – Trofeo Città di Torino è in programma al Palazzo del Nuoto di Torino dal 21 al 23 febbraio 2020 e vedrà al via oltre mille atleti provenienti da tutta Italia.

ABOUT ARENA

Costituita nel 1973, arena da oltre 45 anni si pone all’avanguardia nella tecnologia dei costumi waterwear. Realizza prodotti rivoluzionari nel segmento pool per aiutare gli atleti nel performare al meglio.

Con una competenza di base negli sport ad alte prestazioni, arena fa leva sulla sua esperienza di body-conscious nella idrodinamica e nella forma attiva del corpo per creare una “second skin” che fornisca ad ogni individuo la sicurezza di soddisfare le proprie aspirazioni.

Applicando i valori del marchio di innovazione, autenticità e passione, i team di ricerca e sviluppo dell’azienda lavorano a stretto contatto con professionisti cosi come appassionati per progettare gamme end-to-end di prodotti tecnologicamente avanzati da utilizzare sia dentro che fuori dall’acqua. Si rivolgono al contempo all’intera categoria dei nuotatori, dalle persone attente alla salute e appassionate di fitness, a quelle che si allenano e competono ai massimi livelli dello sport. L’attenzione della società sull’eccellenza del prodotto si riflette nei risultati delle competizioni più importanti al mondo. Gli atleti che indossano prodotti arena salgono sul podio più di qualsiasi altro brand.

comunicato stampa di arena, un partner SwimSwam