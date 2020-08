Cate Campbell Tra Le Protagoniste Della Settimana Del Benessere In Australia

Il Comitato Olimpico Australiano ha annunciato che la velocista Cate Campbell sarà una delle dodici atlete che parteciperanno alla settimana del benessere.

Nel corso della settimana, che si terrà dal 7 al 12 settembre, gli atleti mostreranno come le persone possono migliorare la propria salute mentale e il proprio benessere. Attraverso una serie di spettacoli dal vivo, gli atleti condivideranno le proprie esperienze. Al contempo verrà affrontato il problema della salute mentale durante la pandemia di coronavirus.

Cate Campbell apparirà durante lo show a tema “empower your mental health” il 10 settembre.

Gli episodi dello show saranno trasmessi in via streaming sulle pagine Facebook e YouTube del Comitato Olimpico Australiano. (clicca qui per la pagina Facebook)

L’amministratore delegato del Comitato Olimpico Australiano Matt Carroll ha dichiarato:

“Questo è un momento cruciale per mettere in luce l’importanza della salute mentale. Come le persone in tutto il mondo, gli atleti stanno facendo del loro meglio per adattarsi alle sfide senza precedenti e allo sconvolgimento della vita quotidiana causato da questa pandemia”.

“La Settimana del benessere offrirà l’opportunità a olimpionici ed esperti di condividere i propri viaggi e le proprie passioni lontano dallo sport. Aiutare ed ispirare gli australiani a prendere provvedimenti per migliorare il proprio benessere”.

Da oltre un decennio, Cate Campbell è diventata un punto fermo sulla scena mondiale del nuoto. Due bronzi alle olimpiadi di Pechino nel 2008 in staffetta. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 2012. Oro a Rio de Janeiro nel 2016 nella staffetta 4×100 stile libero femminile. Poco prima di Rio 2016, stabilì il record del mondo nei 100m stile libero con il tempo di 52,06. Quel record fu poi battuto dalla svendere Sarah Sjostrom.