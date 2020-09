Brianna Throssell Personal Best Nei 50/100 Stile Ai Campionati Australiani

CAMPIONATI VASCA CORTA WESTERN AUSTRALIA 2020

Brianna Throssell dopo aver rinunciato ai 50 metri farfalla durante il primo giorno dei Campionati, non ha mancato all’appuntamento con lo stile libero veloce.

I Campionati in vasca corta del Western Australia si protrarranno fino a domani. Iscritti per le gare di questo fine settimana oltre 400 atleti in rappresentanza di 35 club. Le gare si svolgeranno allo stadio HBF di Mount Claremont. Per molti, l’incontro rappresenta la prima opportunità di gareggiare dopo il lockdown. La maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia sono state renovate soltanto a fine Giugno. Questo significa che i nuotatori hanno avuto circa 2 mesi di allenamento a loro disposizione.

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Nei 100 metri stile libero, la 24enne ha segnato un tempo di 54,13 per ottenere l’argento dietro alla vincitrice Holly Barratt. Il 32enne Barratt ha conquistato l’oro con 53,88. Per la Throssell, invece, si è trattato del suo personal best di sempre.

Il primato personale precedente era fermo al 2011, quando in questa manifestazione fermò il crono a 55.43. La vincitrice Barratt, ha invece un personale di 53,36.

Nei 50 metri Brianna Throssell ha conquistato l’oro con 24,94. Questa è stata la prima volta in carriera sotto i 25 secondi. Il suo personal best precedente era rappresentato dal 25.05 nuotato due anni fa.

Il miglioramento nelle gare veloci dello stile libero di stasera dimostra che l’australiana si stia concentrando su questa tipologia di distanze. Nel 2016 partecipò alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nei 200 metri farfalla, per poi lavorare nei due anni seguenti sulla velocità.

Tra il 2018 e il 2019, Brianna Throssell ha abbassato il suo personale nei 100 stile da 54,19 a 53,80 (vasca lunga). Nei 200 il calo è stato ancora più significativo, passando da 1:58.09 del 2018 a 1:56.62 nel 2019. Ai Mondiali FINA di Gwangju del 2019 insieme a Ariarne Titmus, Madi Wilson ed Emma McKeon conquistò l’oro nella 4×200 metri stile libero, fissando il nuovo Record del Mondo in in 7:41.50.