Campionati Vasca Corta Australia-Edwards-Smith Record Categoria-Risultati

CAMPIONATI VASCA CORTA WESTERN AUSTRALIA 2020

VENERDì 4/ DOMENICA 6 SETTEMBRE

HBF Stadium

SCM (25m)

Entries

Programma gare

SwimSwam Italia Preview

I Campionati in vasca corta del Western Australia Sono iniziati oggi e si protrarranno fino a Domenica 6 Settembre. Iscritti per le gare di questo fine settimana oltre 400 atleti in rappresentanza di 35 club. Le gare si svolgeranno allo stadio HBF di Mount Claremont. Per molti, l’incontro rappresenta la prima opportunità di gareggiare dopo il lockdown. La maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia sono state renovate soltanto a fine Giungo. Questo significa che i nuotatori hanno avuto circa 2 mesi di allenamento a loro disposizione.

CAMPIONATI VASCA CORTA – HIGHLIGHTS DAY 1

Durante il primo giorno di gare Holly Barratt subito si è fatta notare. La 32enne ha nuotato i 50 farfalla conquistando facilmente l’oro con il tempo di 25.69. Suoi anche i 100 metri misti con 1:01.85.

Brianna Throssell era in start list nei 50 metri farfalla, ma non si è presentata. Dovrebbe gareggiare anche nei 100 metri farfalla e nei 50/100/200 metri stile libero.

Nei 200 metri maschili il 17enne Joshua Edwards-Smith della UWA West Coast, ha nuotato il suo personal best, fermando il crono a 1:52.29.

Con due passaggi a 54.93 e 57.36, Edwards-Smith ha stabilito il nuovo record australiano di categoria. Il record precedente apparteneva alla medaglia olimpica Mitch Larkin con il suo 1:54.63 del 2010. Con la performance di oggi Edwards-Smith è il 17enne australiano più veloce di sempre di oltre 2 secondi.

Nei 100 metri dorso, invece, il giovane australiano ha nuotato un crono di 54 secondi netti.

Edwards-Smith nei 200 metri dorso è stato comunque un solido punto di riferimento giovanile sin dagli inizi della sua carriera. A 14 anni stabilì il primo record di categoria con il tempo di 1:57.35. Solo un anno dopo fece registrare un miglioramento di oltre tre secondi. A 15 infatti, replicò il primato nella categoria maggiore grazie al tempo di 1:54.05.