Western Australia: Campionato In Vasca Corta In Programma nel Week End

WESTERN AUSTRALIA SC CHAMPIONSHIPS 2020

Friday, September 4th – Sunday, September 6th

HBF Stadium

SCM (25m)

Entries

Nel Western Australia questo fine settimana oltre 400 atleti in rappresentanza di 35 club saranno in gara allo stadio HBF di Mount Claremont. In programma i Campionati 2020 in vasca corta. Per molti, l’incontro rappresenta la prima opportunità di gareggiare dopo il lockdown. La maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia sono state renovate soltanto a fine Giungo. Questo significa che i nuotatori hanno avuto circa 2 mesi di allenamento a loro disposizione.

Dalle iscrizioni si anticipa una competizione di spessore. Tra gli atleti presenti ci sono infatti:

La Throssell non è iscritta però nei 200 metri farfalla. L’ olimpica 24enne in quella distanza arrivò ottava nella finale delle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016. A partire dalla scorsa stagione, però ha decisio di orientarsi verso le gare di velocità. In particolare stava lavorando sui 100 e 200 metri stile libero. Tra il 2018 e il 2019, Brianna Throssell ha abbassato il suo personale nei 100 stile da 54,19 a 53,80 (vasca lunga). Nei 200 il calo è stato ancora più significativo, passando da 1:58.09 del 2018 a 1:56.62 nel 2019. Ai Mondiali FINA di Gwangju del 2019 insieme a Ariarne Titmus, Madi Wilson ed Emma McKeon conquistò l’oro nella 4×200 metri stile libero, fissando il nuovo Record del Mondo in in 7:41.50.

Per quanto riguarda la vasca corta, nei 100 stile Brianna Throssell possiede un personale di 55,43 nuotato nel 2011. Il suo miglior tempo di sempre nei 200 metri è invece del 2014, di 1:56.89.