La FISU Rinvia Le Universiadi Invernali Del 2021 A Data Da Destinarsi

La FISU (Federazione Internazionale dello Sport Universitario) ha annunciato che i Giochi Universitari Mondiali Invernali del 2021 saranno rinviati.

I giochi erano originariamente previsti dal 21 al 31 gennaio 2021 a Lucerna e dintorni, in Svizzera.

FISU, ha dichiarato che lavoreranno a fianco del Comitato Organizzatore, dello Sport Universitario Svizzero e delle altre federazioni internazionali per stabilire una nuova data nei prossimi mesi.

Il rinvio è dovuto alla rigorosa politica svizzera in materia di viaggi durante la pandemia. Attualmente, in Svizzera sono in vigore di eviti di viaggi a e per Stati Uniti, Russia e Cina.

Dopo l’annuncio, il presidente della FISU Oleg Matytsin ha rilasciato una dichiarazione, dicendo:

“L’Universiade invernale è un evento sportivo mondiale. Oltre alla competizione sportiva, lo scambio tra le delegazioni è enormemente importante per noi come elemento di aggregazione”.

“Le restrizioni all’ingresso e l’attuazione delle misure precauzionali avrebbero reso impossibile questo scambio”. “Siamo profondamente dispiaciuti per questa decisione, ma siamo convinti che sia l’unica decisione giusta nella situazione attuale”.

I World University Games, noti anche come Universiade, sono la più grande competizione multisportiva al mondo al di fuori dei Giochi Olimpici. Per partecipare, gli atleti devono avere un’età compresa tra i 17 e i 25 anni durante l’anno in cui si svolge la competizione.

L’edizione estiva dei World University Games È invece confermata dal 18 al 29 Agosto. Si svolgerà in Cina.