WADA Risponde Alla Minaccia USA Di Ritirare I Fondi: Conseguenze Per Gli Atleti

All’inizio di questa estate, il governo degli Stati Uniti ha minacciato di ritirare i fondi dall’Agenzia mondiale antidoping. Ora, la WADA ha risposto con la possibilità di lasciare gli atleti statunitensi fuori dagli eventi internazionali.

A giugno, l’Office of National Drug Control Policy (ONDCP) della Casa Bianca ha pubblicato un rapporto di 19 pagine che criticava la risposta della WADA allo scandalo doping russo e minacciava di ritirare i finanziamenti statunitensi dalla WADA.

L’agenzia mondiale anti-doping ha dichiarato non conforme l’agenzia russa (RUSADA) alla fine del 2019. Ciò vieta la Russia dalla concorrenza internazionale per quattro anni. La Russia non può ospitare grandi eventi sportivi internazionali e rappresentanti russi non possono svolgere funzioni amministrative all’interno delle federazioni sportive durante i quattro anni. Tuttavia, gli atleti russi possono ancora competere in eventi importanti, ma non sotto la bandiera russa.

STATI UNITI E WADA

Gli Stati Uniti sono il maggior contribuente del governo al finanziamento della World Anti Doping Agency, offrendo 2,7 milioni di dollari ogni anno. Secondo il governo USA le nazioni dovrebbero essere rappresentate nella WADA in proporzione al loro livello di finanziamento.

L’agenzia ha detto al servizio di notizie Reuters che il ritiro dei fondi potrebbe avere un effetto a catena sugli atleti americani.

Il presidente della WADA Witold Banka ha detto a Reuters che un certo numero di governi mondiali sta sollecitando l’agenzia a prendere in considerazione un emendamento che leghi i contributi finanziari alla conformità antidoping.

Questo significherebbe che un governo che non paga il suo contributo WADA “potrebbe risultate direttamente non conforme con il codice mondiale antidoping della NADO”.

“Le conseguenze del ritiro dei finanziamenti potrebbero essere più gravi e di vasta portata per gli atleti americani”. Ha detto Banka.

“Inevitabilmente, questo potrebbe avere gravi ripercussioni per gli atleti di quel paese. Inclusa la loro partecipazione a grandi eventi sportivi internazionali”.

LA REPLICA DEGLI STATI UNITI

Il presidente dell’Agenzia antidoping degli Stati Uniti (USADA) Travis Tygart l’ha definita una minaccia priva di sostanza.

“Minacciare gli atleti di un paese per il modello di governance fallito della WADA è piuttosto deludente”. Ha dichiarato Tygart.

“La WADA si sente attaccata ed è agitata, ma minacciare illegalmente gli atleti statunitensi è vergognoso”.

Dall’articolo originale di Jared Anderson

LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SUI FONDI VERSATI A WADA DALLE NAZIONI