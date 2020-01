Bagno Di Capodanno: I Vantaggi Di Un Tuffo In Acqua Fredda

Il “Bagno Di Capodanno”, da Roma a Riccione, dalla Puglia alla Liguria, attira tanti appassionati.

L’acqua è fredda ma farci un breve bagno porta alcuni benefici che, una volta conosciuti, vi spingeranno verso questa pratica non solo il 1 Gennaio.

I vantaggi ci sono, ma prima d tuffarvi in acque gelide o quasi, raccomandiamo di consultare il vostro medico.

1. RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO:

Secondo uno studio pubblicato su Biologia dei radicali liberi e medicina , “una normale immersione in acqua fredda aiuta a aumentare i livelli nel vostro corpo del glutatione, un antiossidante che a sua volta aiuta a regolare il processo di tutti gli altri antiossidanti nel corpo, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiache e cancro.”

Inoltre, studi condotti nella Repubblica Ceca indicano che chi nuota in acque fredde soffre il 40% in meno di malattie respiratorie.

2. RIDUCE L’INFIAMMAZIONE ED AIUTA IL RECUPERO MUSCOLARE

Risposta infiammatoria del tuo corpo è ridotto in acqua fredda. Questo accelera il meccanismo di recupero muscolare. Per la BBC l’acqua dovrebbe essere inferiore a 16 gradi Celsius / 60 Fahrenheit. L’esposizione ripetuta aiuta anche i nostri corpi ad adattarsi al freddo. (lifehack.com)

3. PUÒ EVENTUALMENTE TRATTARE LA DEPRESSIONE

Nuotare in acqua fredda può aiutare a curare la depressione in alcune persone.

Secondo un articolo della BBC, “l’immersione in acqua fredda evoca una risposta allo stress, una serie di reazioni fisiologiche e ormonali che si è evoluto milioni di anni fa, per far fronte a una vasta gamma di potenziali minacce. Si incrementano frequenza cardiaca, pressione sanguigna e frequenza respiratoria e vengono rilasciati gli ormoni dello stress”.

Inoltre, l’acqua fredda stimola il sistema parasimpatico, che aiuta l’organismo a riposare e ripararsi.

“Il rilascio dei neurotrasmettitori dopamina e serotonina è associata al nuoto in acque libere. Bassi livelli di dopamina e serotonina si trovano in persone affette da depressione, mentre i livelli più elevati contribuiscono a mantenere il buon umore.” (The Scotsman)

4. AUMENTO DELLA LIBIDO:

E’ stato dimostrato che il testosterone negli uomini e gli estrogeni nelle donne aumentano durante l’immersione in acqua fredda. Questo si traduce in un aumento della libido e una vita sessuale potenzialmente più felice.