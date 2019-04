Assoluti: Gabriele Detti Alla Ricerca Del Tris Con I 200Sl-I Risultati

Siamo arrivati al penultimo giorno di questa edizione dei Campionati Italiani. Veri e propri “trials” in cui gli atleti hanno l’unica possibilità di qualificarsi nelle gare individuali ai Campionati del Mondo FINA di Gwangju

Questo il programma di oggi, venerdì 5 Aprile:

MATTINA ORE 10.00

100 m Farfalla maschi – Eliminatorie

100m Dorso femmine – Eliminatorie

200 m Dorso maschi – Eliminatorie

200m Farfalla femmine – Eliminatorie

200 m Rana maschi – Eliminatorie

50 m Stile Libero femmine – Eliminatorie

200 m Stile Libero maschi – Eliminatorie

100 METRI FARFALLA MASCHI

tempo limite 51.6 (staffetta 51.96)

Alla ricerca del pass per Gwangju troviamo in questa gara il Campione Europeo della distanza Piero Codia che ha un personale di 50.64.

A tentare l’ingresso in nazionale anche Federico Burdisso, Matteo Rivolta e Santo Condorelli, che ieri sera ha conquistato il bronzo nei 100 stile libero maschili.

Nelle batterie del mattino il più veloce è Santo Condorelli che chiude in 52.70, con 14 centesimi di vantaggio su Federico Burdisso.

FINALE A

CONDORELLI Santo 52.70 BURDISSO Federico 52.84 FERRARO Christian 52.88 CODIA Piero 53.09 D’ANGELO Daniele 53.27 GENI Simone 53.31 RAZZETTI Alberto 53.38 RIVOLTA Matteo 53.56

100 METRI DORSO FEMMINE

tempo limite 59.7 (staffetta 1:00.59)

Margherita Panziera ieri sera ha stabilito il Record Italiano in questa distanza con il tempo di 58.92 . E’ la prima donna italiana a scendere sotto i 59 secondi. Per la qualifica al Mondiale il tempo deve essere però nuotato nella Finale A.

Nelle batterie di qualificazione Margherita Panziera tocca la piastra in 1:00.42. Le altre atlete sono a due secondi di distanza.

FINALE A

PANZIERA Margherita 1’00.42 SCALIA Silvia 1’02.05 D’INNOCENZO Giulia 1’02.24 PARUSCIO Letizia 1’02.24 COCCONCELLI Costanza 1’02.47 GAETANI Erika Francesca 1’02.58 MELE Elisa 1’02.73 ASPRISSI Karen 1’03.04

200 METRI DORSO MASCHI

tempo limite 1:56.8

A scendere in acqua la medaglia di bronzo europea della distanza, Matteo Restivo.

Il più veloce della mattina è Luca Mencarini, unico atleta a nuotare sotto i due minuti. Con 1:59.52 partirà dalla corsia centrale con il tempo più basso.

FINALE A

MENCARINI Luca 1’59.52 TURCHI Emanuel 2’00.64 CALLONI Johannes Michael 2’00.72 RESTIVO Matteo 2’00.80 MORA Lorenzo 2’01.70 TAROCCHI Lorenzo 2’02.00 BAFFI Alessandro 2’02.36 LAMBERTI Michele 2’02.61

200 METRI FARFALLA FEMMINE

tempo limite 2:07.9

Ilaria Cusinato scende in acqua grintosa già dalla mattina. La specialista dei misti ottiene il tempo di ingresso in finale più basso, con 2:11.48, unica a nuotare sotto i 2:12.

FINALE A

CUSINATO Ilaria 2’11.48 PIANO DEL BALZO Roberta 2’12.56 POLIERI Alessia 2’13.28 PIROZZI Stefania 2’13.42 PIROVANO Anna 2’13.59 BIANCHI Ilaria 2’13.98 PETRONIO Aurora 2’14.44 LUPERI Marina 2’14.62

200 METRI RANA MASCHI

tempo limite 2:09.0

Luca Pizzini, medaglia di bronzo agli Europei di Glasgow in questa specialità, chiude le batterie di qualificazione in 2:12.09. Il tempo limite per i Mondiali è fissato a 2:09, solo 46 centesimi più alto del tempo che Pizzini nuotò in Scozia la scorsa estate.

FINALE A

PIZZINI Luca 2’12.97 GIORGETTI Edoardo 2’14.38 SORRISO Giovanni 2’15.01 FUSCO Alessandro 2’15.59 CASTELLO Andrea 2’15.78 CASNA Zaccaria 2’15.95 CERVI Riccardo 2’17.11 PONGA Christian 2’17.17

50 METRI STILE LIBERO FEMMINE

tempo limite 24.7

La vasca secca vede protagonista Silvia Di Pietro, che stamattina ha nuotato il tempo più basso delle batterie.

Finale racchiusa in pochi decimi con Lucrezia Raco che nuota appena un centesimo di secondo più lenta della Di Pietro.

FINALE A

DI PIETRO Silvia 25.33 RACO Lucrezia 25.34 FERRAIOLI Erika 25.39 RUBERTI Nicoletta 25.42 COCCONCELLI Costanza 25.56 GALIZI Giada 25.78 BIONDANI Giorgia 25.79 PEZZATO Aglaia 25.88

200 METRI STILE LIBERO MASCHI

tempo limite 1:46.6

Gabriele Detti sta vivendo questi Campionati italiani da protagonista dopo le prestazioni dei 400 ed 800 metri stile libero.

Questa sera lo vedremo partire dalla corsia centrale della Finale A dei 200 metri stile libero, con il primo tempo di ingresso, 1:47.79.

DETTI Gabriele 1’47.79 DI COLA Stefano 1’48.43 ZUIN Mattia 1’48.57 BALLO Stefano 1’48.60 MEGLI Filippo 1’48.71 CIAMPI Matteo 1’48.72 BELOTTI Marco 1’48.99 PROIETTI COLONNA Alessio 1’49.12

