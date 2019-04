Riccione: Bene Cusinato E Fede-Nei 100sl 4 Atleti Ex Aequo

Giornata che si preannuncia carica di nuove emozioni quella che si è appena aperta a Riccione.

In acqua a partire dalle 10:00 vedremo la serie 2 degli 800 metri stile libero maschile e subito dopo le qualifiche per

200 m Misti femmine – Eliminatorie

200m Misti maschi – Eliminatorie

100 m Stile Libero femmine – Eliminatorie

100m Stile Libero maschi – Eliminatorie

1500 m Stile Libero femmine – Serie

200 METRI MISTI FEMMINE

tempo di qualifica 2:11.07

A caccia del pass mondiale la vice campionessa europea della distanza, Ilaria Cusinato.

Nelle batterie di questa mattina nuota il primo tempo di ingresso in finale, oltre un secondo più veloce di Sara Franceschi.

FINALE A

CUSINATO Ilaria 2’14.39 FRANCESCHI Sara 2’15.47 PIROVANO Anna 2’16.11 COCCONCELLI Costanza 2’16.23 CIRCI Roberta 2’16.60 TROMBETTI Luisa 2’16.63 FANGIO Francesca 2’17.65 TONI Carlotta 2’17.95 3

200 METRI MISTI MASCHI

tempo di qualifica 1:58.2

Il più veloce della mattina è Giovanni Sorriso che chiude in 2:02.01. In questa gara è iscritto anche Thomas Ceccon che guadagna l’ultimo posto disponibile nella finale A toccando in 2:03.17

FINALE A

SORRISO Giovanni 2’02.01 GLESSI Lorenzo 2’02.27 MATTEAZZI Pier Andrea 2’02.62 RAZZETTI Alberto 2’02.64 GENI Simone 2’02.71 MATTEAZZI Massimiliano 2’02.90 PELIZZARI Matteo 2’02.94 CECCON Thomas 2’03.17

100 METRI STILE LIBERO FEMMINE

tempo limite 53.7

Federica Pellegrini non si risparmia nelle batterie del mattino ed è l’unica atleta a nuotare sotto i 55 secondi. Il primo tempo di ingresso è suo, 54.34. Questa sera in finale dovrà realizzare il tempo minimo di 53.7. La Pellegrini è la titolare del Record Italiano in questa distanza, stabilito al Trofeo Settecolli di Roma nel 206 in 53.18.

Secondo tempo per Silvia Di Pietro che tocca ad un secondo di distacco dalla Pellegrini, 55.34.

PELLEGRINI Federica 54.34 DI PIETRO Silvia 55.34 FERRAIOLI Erika 55.39 BIAGIOLI Paola 55.77 LETRARI Laura 55.77 GALIZI Giada 55.81 BIONDANI Giorgia 55.92 MASCIOPINTO Maria Ginevra 56.56

100 METRI STILE LIBERO MASCHI

tempo di qualificazione 48.2

Le batterie di questa mattina hanno visto ben quattro atleti toccare la piastra in 49.02.

Santo Condorelli, Luca Dotto, Alessandro Miressi, Ivano Vendrame hanno offerto lo spettacolo conclusivo della terza mattinata.

Questa sera nella Finale A si preannuncia una lotta al centesimo di secondo.

CONDORELLI Santo Yukio 49.02 DOTTO Luca 49.02 MIRESSI Alessandro 49.02 VENDRAME Ivano 49.02 FRIGO Manuel 49.11 ZAZZERI Lorenzo 49.24 BORI Alessandro 49.36 VERGANI Andrea 49.39

