Pellegrini Terza Al Mondo Nei 200SL-Qualifica Per Scozzoli Nei 100Ra

La seconda parte di finali vedrà in acqua l’atleta forse più attesa del pomeriggio: Federica Pellegrini

Per ora gli atleti qualificati per i Mondiali di Gwangju sono 9.

200 METRI RANA FEMMINE

tempo limite 2:23.9

ORO Martina Carraro 2:25.96 ARGENTO Francesca Fangio 2:26.43 BRONZO Anna Pirovano 2:26.81

Tempo di qualificazione ostico per le atlete italiane. In finale Francesca Fangio è entrata con il tempo più basso, 2:29.21.

In finale stupisce Martina Carraro. Abituati a vederla nuotare le gare veloci della rana, la Carraro ci ha sorpresi con un ottimo 2:25.96. Argento per Franesca Fangio che nuota oltre tre secondi sotto il tempo nuotato stamattina. Bronzo per Anna Pirovano con 2:26.81

100 METRI RANA MASCHI

tempo limite 59.5

Si ripropone il duello Scozzoli/Martinenghi.

In palio il titolo italiano e la qualificazione ai Mondiali. Stamattina soltanto Nicolo Martinenghi è riuscito a nuotare sotto il minuto.

Questo pomeriggio Fabio Scozzoli versa in acqua tutto il meglio e tocca per primo la piastra fermando il cronometro a 59.52. Titolo italiano e biglietto per Gwangju prenotato per il veterano azzurro Fabio Scozzoli.

Non raggiunge il tempo minimo di qualificazione Nicolo Martinenghi che nuota un tempo più alto di quello di stamattina. Chiude secondo in 59.92.

Bronzo per Federico Poggio con 1:00.24

200 METRI STILE LIBERO FEMMINE

tempo limite 1:57.1

Federica Pellegrini nuota il personale stagionale toccando la piastra in 1:56.60, con un passaggio ai 100 metri di 56.75.

La prestazione di stasera di Federica è la terza mondiale in questa stagione, seconda solo a Sarah Sjostrom con riferimento al 2019

Argento e personal best per la triplice campionessa europea Simona Quadarella, che chiude in 1:58.83.

Bronzo per Stefania Pirozzi con 1:59.05

